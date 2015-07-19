Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Кафельников: «Аленичеву нужно дать Митрюшкину шанс в основе «Спартака»

    Кафельников: «Аленичеву нужно дать Митрюшкину шанс в основе «Спартака»

    Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, болеющий за футбольный клуб «Спартак», выразил мнение, что главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву стоит выпустить в стартовом составе московской команды вратаря Антона Митрюшкина.

    «Егор, когда Дима даст Митрюшкину шанс в основном составе? Уже пора, мне кажется», – написал Кафельников в «Твиттере», обратившись к тренеру «Спартака» Егору Титову.
    Такую запись Кафельников сделал во время матча юношеской сборной России со сверстниками из Испании в финале чемпионата Европы. По ходу первого тайма Митрюшкин не раз спасал свою команду от гола.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии (102)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska plus
    1437368115
    Жека смени клуб!
    Ответить
    cska plus
    1437368219
    волера в своё время отвергал Митрюху и ставил в раму Писякова, и говорил, что он лучший и хорошо играет ногами!
    Ответить
    DRDR_SaSa
    1437369552
    Ни хрена себе Уля заголовки заворачивает! Высосала (не буду грязно шутить) из какого-то вопросительного сообщения целое побудительно-приказное высказывание!
    Ответить
    Misha1978888
    1437371518
    А может кафельникова тренером назначить или ген.директором?
    Ответить
    KURUM
    1437374451
    Без тебя разберутся..
    Ответить
    710volk
    1437390171
    болеет за молодых...
    Ответить
    momwig_
    1437392268
    Давайте только без ажиотажа... Ну, неплохая реакция. Ну, отбил несколько мячей на ленточке в этом дыр-дыре, благо испанцы тоже молодые и горячие - взрослые матерые бы \"положили\" мячик в ворота в большинтсве нереализованных моментов просто за счет опыта и привычки решать эпизоды правильно, а не побыстрее. Это раз. Часть моментов возникла не в последнюю очередь потому что Антон на выходах - никакой... его там просто нет, вот и получается - пожар в штрафной и вратарской и мечущийся \"герой\" на ленточке. Это два. Позицию он теряет постоянно, второго гола могло просто не быть, не рванись он закрывать, похоже что - угловой флажок. Это три. Поставь его сейчас в рамку на игры ЧР - и \"звезда\" его быстро погаснет.
    Ответить
    petr19
    1437400699
    Не скоро
    Ответить
    Поц
    1437405831
    В Спартаке две беды: 1. Нет вратарей 2. Вратарей девать некуда.
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436096
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+