Кафельников: «Аленичеву нужно дать Митрюшкину шанс в основе «Спартака»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, болеющий за футбольный клуб «Спартак», выразил мнение, что главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву стоит выпустить в стартовом составе московской команды вратаря Антона Митрюшкина.
«Егор, когда Дима даст Митрюшкину шанс в основном составе? Уже пора, мне кажется», – написал Кафельников в «Твиттере», обратившись к тренеру «Спартака» Егору Титову.
Такую запись Кафельников сделал во время матча юношеской сборной России со сверстниками из Испании в финале чемпионата Европы. По ходу первого тайма Митрюшкин не раз спасал свою команду от гола.
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