Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

Президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.
Маркес обвинил Переса в предвзятом отношении к бывшим игрокам команды Клоду Макелеле и Самюэлю Это'о:
«К Макелеле относились без уважения. Флорентино не нравятся темнокожие игроки. Он не расист, но они ему не нравятся, – цитирует Маркеса источник. – Я боролся с ним за Это'о. Самюэль был таким же «галактико», как и Луиш Фигу, но он покинул клуб из-за цвета кожи».
Маркес также заявил, что у Переса есть любимчики среди игроков, и он оказывает на тренеров команды давление, чтобы его фавориты регулярно выходили на поле:
«У него был спор с Карло Анчелотти по поводу Гарета Бейла. Он считает, что Бейл лучший в мире игрок. Перес не знает, как обращаться с обладателем «Золотого мяча» (Криштиану Роналду), хотя он уже играет в команде. А Бейл будет играть там, где хочет. Другой любимчик – Карим Бензема», – сказал агент.
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