Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

Президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.





Маркес обвинил Переса в предвзятом отношении к бывшим игрокам команды Клоду Макелеле и Самюэлю Это'о:



«К Макелеле относились без уважения. Флорентино не нравятся темнокожие игроки. Он не расист, но они ему не нравятся, – цитирует Маркеса источник. – Я боролся с ним за Это'о. Самюэль был таким же «галактико», как и Луиш Фигу, но он покинул клуб из-за цвета кожи».

Маркес также заявил, что у Переса есть любимчики среди игроков, и он оказывает на тренеров команды давление, чтобы его фавориты регулярно выходили на поле:

