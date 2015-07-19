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    • Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

    Агент Касильяса Сантос Маркес: «Пересу не нравятся темнокожие игроки»

    Президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу не нравятся темнокожие игроки, заявил футбольный агент Сантос Маркес, среди клиентов которого бывший голкипер мадридцев Икер Касильяс.

    Маркес обвинил Переса в предвзятом отношении к бывшим игрокам команды Клоду Макелеле и Самюэлю Это'о:
    «К Макелеле относились без уважения. Флорентино не нравятся темнокожие игроки. Он не расист, но они ему не нравятся, – цитирует Маркеса источник. – Я боролся с ним за Это'о. Самюэль был таким же «галактико», как и Луиш Фигу, но он покинул клуб из-за цвета кожи».
    Маркес также заявил, что у Переса есть любимчики среди игроков, и он оказывает на тренеров команды давление, чтобы его фавориты регулярно выходили на поле:
    «У него был спор с Карло Анчелотти по поводу Гарета Бейла. Он считает, что Бейл лучший в мире игрок. Перес не знает, как обращаться с обладателем «Золотого мяча» (Криштиану Роналду), хотя он уже играет в команде. А Бейл будет играть там, где хочет. Другой любимчик – Карим Бензема», – сказал агент.

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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 21:33
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    Комментарии (52)
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    DRDR_SaSa
    1437353551
    Надо бы жучок в вип-ложе установить - не ухает ли он там, когда негр с мячом?
    Ответить
    95-shishani-95
    1437354302
    Про правдивость слов агента не могу сказать! Но то, что он мешает тренеру работать, думаю это правда! Бэйла давно пора было посадить на лавку!
    Ответить
    alessios1990
    1437366880
    Флорентино еще и расист что ли? Никогда бы не подумал про него такое) Так вот почему Лассана Диарра так спокойно покинул Реал Мадрид в свое время и перебрался в Анжи.
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    ANTI CULE
    1437368076
    Пипец тут приукрашено интервью этого агента!
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    Protosser
    1437373157
    \"Он не расист, но они ему не нравятся\" Это и есть определение расиста, кагбэ.
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    ESPANOL
    1437376042
    Меня смешит другое. Когда из Реала выкидывают, как паршивую дворняжку, очередного ветерана- легенду, эти горе мадристы Среалисты сначала робко поворчат, для приличия, но затем, все, как один, начинают обливать грязью изгнанных и оправдывать этот позор. Сразу Кас становится \"дырой\" и неудачником, про Алонсо вообще забыли. На подходе Рамос, тоже заплюют.
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    Cheny
    1437395020
    \"Я не расист.Какая разница черно[Соблюдайте правила ]й ты,азиат или нормальный белый мужчина? Я ко всем отношусь нормально\" дал интервью газете Молодой Ленинец Флорентино Перес
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    киэнджин
    1437399175
    риаал закрыть за расизм
    Ответить
    Planet Georgia
    1437459268
    Ничего такого агент не говорил,больше половины не правда!
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436095
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