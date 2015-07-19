«Анжи» – «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы, в которых махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов» выйдут на поле в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги сезона-2015/16. Игра состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 21:00 по московскому времени.
«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли.
«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко.
«Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.