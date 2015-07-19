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    • «Анжи» – «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

    «Анжи» – «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

    Стали известны составы, в которых махачкалинский «Анжи» и самарские «Крылья Советов» выйдут на поле в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги сезона-2015/16. Игра состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли.
    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко.
    «Бомбардир.ру» предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: ФК «Анжи»

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    19.07.2015 20:30
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ариф Максимович
    1437327363
    Жду интересной игры и победы Анжи.
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    LAKZ
    1437327528
    анжи должен победить. плиииз
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    cska plus
    1437327575
    В составе крылышек один лег!
    Ответить
    piercman
    1437327814
    вперёд, крылья, надерите барсеточников!
    Ответить
    ANJI 0552
    1437327993
    будем посмотрет на ему русский язык. успешного старта Анжи!
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    Ichkeria
    1437328426
    Вперед Анжи!))
    Ответить
    argo-35
    1437328657
    Удачи КС.
    Ответить
    alik4
    1437328828
    габулов забьет
    Ответить
    sts-35
    1437333798
    КС давайте забивайте.
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    ologreds
    1694997586
    numo436092
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