Артем Дзюба: «На английском говорю лучше Мутко»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем общении с партнером по нападению Халком во время матчей. В первом туре РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), а Дзюба заработал пенальти.
«С Халком я общаюсь на английском. Я понимаю 90 процентов или даже чуть больше. Говорю не как Мутко, но чуть-чуть получше. Надеюсь, Виталий Леонтьевич на меня не обидится.
У Халка удар с левой посильнее, а с правой – у меня», – сказал Дзюба.
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Источник: Р-Спорт