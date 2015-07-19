Артем Дзюба: «На английском говорю лучше Мутко»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем общении с партнером по нападению Халком во время матчей. В первом туре РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), а Дзюба заработал пенальти.

«С Халком я общаюсь на английском. Я понимаю 90 процентов или даже чуть больше. Говорю не как Мутко, но чуть-чуть получше. Надеюсь, Виталий Леонтьевич на меня не обидится.