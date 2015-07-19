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Артем Дзюба: «На английском говорю лучше Мутко»

19 июля 2015, 16:41
162

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем общении с партнером по нападению Халком во время матчей. В первом туре РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), а Дзюба заработал пенальти.

«С Халком я общаюсь на английском. Я понимаю 90 процентов или даже чуть больше. Говорю не как Мутко, но чуть-чуть получше. Надеюсь, Виталий Леонтьевич на меня не обидится.
У Халка удар с левой посильнее, а с правой – у меня», – сказал Дзюба.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (162)
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Льюс Тэрин
1437313547
По-моему, на английском все говорят лучше Мутко)
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Аланский патриот
1437313903
Вот Дзюба шутник) Из него получится хороший соккеровский тролль, когда завяжет с футболом.
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Jeck Denielse
1437315020
Дзюба: \"С Халком я общаюсь на английском. Я понимаю 90 процентов или даже чуть больше\" Халк :\"Я говорю только на португальском,и не знаю что Дзюба постоянно кричит мне на английском\"
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alex_grimberg
1437315880
Артем Дзюба: «На английском говорю лучше Мутко! УНДЕРСТЕНД???»
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mister_лео
1437315910
судя по его коментам вылитый Русский Балотелли !
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KoValery
1437317037
Надо будет у него спросить: как будет игрочишка по-английски?
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Ерден
1437317104
Халк узнав о приходе Дзюбы все вещи стал с собой таскать и выходить в шубе и с сейфом на поле
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EGF555LOKO1
1437325575
Артем и есть Артем. Годы идут, а мозги не растут. Самая развития мышца в его организме - это язык. Им он точно сильнее Халка владеет.
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Fast68
1437328020
Правда Артём забыл уточнить, что Халк попадает в створ ворот 9 из 10, а он 1 из 10. Одним словом сила есть, ума не надо.
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гус хиддинк
1437335785
Кто-нибудь, остановите этого психа.
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