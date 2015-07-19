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    Теофилио Гутьеррес перешел в «Спортинг»

    Колумбийский форвард Теофилио Гутьеррес стал игроком «Спортинга». Футболист перешел в португальский клуб из «Ривер Плейта».

    Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Гутьеррес подписал контракт сроком на 3 года, с возможностью продления еще на один сезон.

    Если какой-нибудь клуб захочет выкупить Теофилио у «Спортинга», то ему придется раскошелиться на отступные в 40 миллионов евро.

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    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

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    19.07.2015 15:53
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    Комментарии (11)
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    Demon1990
    1437310596
    средний футболист, но получше наших деревяшек, но что уж удачи ему)
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    wingback
    1437310718
    Что? Кто? Куда?
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437311362
    хорошо
    Ответить
    l1l1
    1437314568
    Чемпионат Португалии становиться еще сильнее, и интересней
    Ответить
    phantom46
    1437315247
    Никакой был на Копа Америка! Я надеялся что он молодой просто, но увидев что ему 30, сделал вывод сразу...
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    Vamos_Ramos
    1437319784
    Португалы в своем стиле - купить за копейки, продать за 40-50 миллионов)))
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437321236
    Слабый игрок. Не является лидером.
    Ответить
    sir_Alex
    1437321856
    Молодец!
    Ответить
    Сашка Охотник
    1437324839
    в сборной постоянно в основе играет)фалькао,мартинес,бакка на скамейке сидят
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    ologreds
    1694997588
    numo436079
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