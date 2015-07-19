Жозе Моуриньо: «Фалькао нужен, чтобы заменить Дрогба»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, зачем его клуб приобрел форварда Радамеля Фалькао.



«Чтобы заменить такого выдающегося игрока, как Дрогба, нужен другой футболист с большим опытом. В команде три нападающих – Фалькао, Реми и Коста – и мы весьма довольны», – рассказал Моуринью.



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