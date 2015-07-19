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    Жозе Моуриньо: «Фалькао нужен, чтобы заменить Дрогба»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, зачем его клуб приобрел форварда Радамеля Фалькао.

    «Чтобы заменить такого выдающегося игрока, как Дрогба, нужен другой футболист с большим опытом. В команде три нападающих – Фалькао, Реми и Коста – и мы весьма довольны», – рассказал Моуринью.

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    Источник: Daily Mail

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    19.07.2015 14:41
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    Комментарии (40)
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    starche
    1437317208
    Не заменит - однозначно!
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    nahan
    1437322124
    В МЮ не сложилось, может, в Челси за играет.
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    kinderpingui
    1437322480
    Уж не такой уж и выдающийся футболист был Дрогба. В прошлом году без его помощи, почти без проблем, взяли чемпионство !
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    Таганский
    1437325000
    Сдается мне, что Жозе все-таки выжмет все соки с Радамеля и заставит вспомнить былые годы..
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    alessios1990
    1437368441
    Заменить Вождя конечно будет не просто, но Радамель постарается) К тому же Маур сказал, что знает как вернуть Тигру былую форму и кондиции. Удачи Фалькао в составе Челси!
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    spartacus333
    1437372457
    посмотрим, вернется ли он в свою лучшую форму или нет. есть подозрение, что моу своего добьется и фалькао все таки заиграет. осталось три недели подождать.
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    Барби в сливках
    1437376347
    Опять Челси будет всех ипать в АПЛ )))
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    Quaresmа_7
    1437469606
    Будем верить что у него это получиться!!
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    gats
    1437476691
    надеюсь получиться у него
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    ologreds
    1694997588
    numo436075
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