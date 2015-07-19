Митрофанов: «Задача «Зенита» в Лиге чемпионов – четвертьфинал»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.



«Президент клуба все это уже озвучивал. Стратегически задача на Лигу чемпионов – выиграть заветный трофей. Но если говорить об этом сезоне, то сначала надо сыграть в четвертьфинале. Можем объективно ставить такую задачу уже в этом сезоне», – рассказал Митрофанов.



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