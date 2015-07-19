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    • Митрофанов: «Задача «Зенита» в Лиге чемпионов – четвертьфинал»

    Митрофанов: «Задача «Зенита» в Лиге чемпионов – четвертьфинал»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

    «Президент клуба все это уже озвучивал. Стратегически задача на Лигу чемпионов – выиграть заветный трофей. Но если говорить об этом сезоне, то сначала надо сыграть в четвертьфинале. Можем объективно ставить такую задачу уже в этом сезоне», – рассказал Митрофанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 13:41
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    Комментарии (147)
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    nikoladolgov
    1437321896
    цель украсть бабла
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    Leha-ha50
    1437322799
    ФАНТАЗЕР!!!
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    Красно Синий воин
    1437324834
    Только ЦСКА дошел до 1/4 финала Л/Ч в 2010 году! зенит нервно курит в сторонке!!!
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    Vector
    1437326189
    А разве вы её не выиграете?
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    ЮЗИК
    1437327229
    А чего не финал
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    djon64
    1437327566
    Особенно при нынешней игре с Локомотивом и Динамо.
    Ответить
    112910415
    1437329271
    обычно получается!
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    elvira020473
    1437330525
    мы то верим,вот только народ почему то сомневается
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    РусФут
    1437333602
    А если нет...? я бы добавил пункт-расторжения контракта с Боашом по обоюдному согласию. А так и Семак, думаю, справится не хуже....
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    ologreds
    1694997588
    numo436072
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