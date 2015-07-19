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    Патрик Робертс переходит в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Фулхэма» Патрик Робертс станет игроком «Манчестер Сити». Сумма сделки оценивается в 11 миллионов фунтов.

    Робертс начал детскую карьеру в системе «АФК Уимблдон». В составе «Фулхэма» на взрослом уровне 18-летний игрок провел всего 22 матча. Он считается одним из самых талантливых английских футболистов нового поколения.

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    Источник: ФК «Фулхэм»

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    19.07.2015 12:30
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    Комментарии (31)
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    Kostya_Kostya
    1437302393
    Ещё один таланливый футболист пропал,следующего будьте добры!
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    DavideSanton
    1437303129
    Скоро из 1 лиги по десятке англичан будут покупать
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    alexov222
    1437304820
    ну тогда и Джулию Робертс в комплект надо)
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    Demon1990
    1437310455
    шикарный футболист
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    Demon1990
    1437310511
    соккер ты спишь это новость в мае уже известно(((
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    Ерден
    1437311515
    это тот кто в Терминаторе-2 Т-1000 играл? Ну в принципе быстро в фильме бегал, жесткий такой, решительный, перед опасностью не пасует. Пригодится МС
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    Z v e r o b o y
    1437311617
    хорошо
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    alessios1990
    1437312830
    Робертс считается одним из самых талантливых английских футболистов НОВОГО поколения! А вот теперь сравните талантливых игроков из Испании, Германии, Франции, Бельгии и той же Англии) Сравнение будет не в пользу родоначальников футбола, разумеется.
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    nahan
    1437321901
    Загубят талант...
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    ologreds
    1694997588
    numo436069
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