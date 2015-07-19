«Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести Ильярраменди

«Ливерпуль» не оставляет надежд подписать полузащитника «Реала» Асьера Ильярраменди. «Красные» готовы заплатить за испанца 20 млн евро.
Ильярраменди перешел в «Реал» из «Реал Сосьедад» в 2013 году, но стать игроком основного состава так и не смог. По данным источника, новый главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес также не впечатлен игрой футболиста, поэтому готов его отпустить из команды.
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