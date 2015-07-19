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    «Ливерпуль» не оставляет надежд приобрести Ильярраменди

    «Ливерпуль» не оставляет надежд подписать полузащитника «Реала» Асьера Ильярраменди. «Красные» готовы заплатить за испанца 20 млн евро.

    Ильярраменди перешел в «Реал» из «Реал Сосьедад» в 2013 году, но стать игроком основного состава так и не смог. По данным источника, новый главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес также не впечатлен игрой футболиста, поэтому готов его отпустить из команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 11:50
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    Комментарии (74)
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    Z v e r o b o y
    1437311696
    хорошо
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    alessios1990
    1437312584
    В Реал Мадриде он твердый игрок запаса, а в Ливерпуле ему вполне по силам стать игроком основы! Впрочем, где Реал, а где Ливерпуль) Посмотрим, куда он в итоге уйдет.
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    Fester_Addams
    1437312846
    Откуда такие расценки на лавочников-скамеечников?
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    Hako-Ly
    1437315061
    И на кой он нам нужен
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    Ruslan3132
    1437317036
    за всякий мусор дает Ливерпуль по 40 лямов, тут молодой перспективный игрок ))) в Ливерпуле он вполне может раскрыться и стать основным. 35 лямов и забирайте ))
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    nahan
    1437321572
    Было бы неплохо освежить среднюю линию.
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    sir_Alex
    1437322837
    Молодцы, кули!
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    serginho8
    1437359943
    ну если учесть что Лукас не стабилен да еще и хрустальный то опз нужен.
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    kamelot
    1437482163
    Новый главный тренер \"Реала\" Рафаэль Бенитес также не впечатлен игрой футболиста, поэтому готов его отпустить из команды. Очень хорошая характеристика для 20 млн евро.
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    ologreds
    1694997588
    numo436067
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