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    • «Манчестер Сити» отдаст 11 млн фунтов за 18-летнего футболиста

    «Манчестер Сити» отдаст 11 млн фунтов за 18-летнего футболиста

    Полузащитник «Фулхэма» Патрик Робертс близок к переходу в «Манчестер Сити». The Telegraph утверждает, что сделка будет завершена в ближайшие два дня. Сумма трансфера оценивается в 11 млн фунтов, при этом ближайший сезон игрок может провести в составе «горожан» на правах аренды.


    18-летний футболист провeл всего 22 матча в составе «Фулхэма» и считается одним из самых талантливых игроков в Англии.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.07.2015 09:18
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    Комментарии (37)
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    Arturros
    1437289652
    У мс в команде практически нет англичанинов.Поэтому покупают не считая деньги..
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    -Ванек-
    1437292405
    мешки из городка манчестер мерятся пиписками))
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    dokom
    1437293501
    Второй черышев
    Ответить
    starche
    1437295534
    Берут пример с Венгера.
    Ответить
    starche
    1437295572
    Это вряд ли.
    Ответить
    FootballFun1985
    1437296082
    У Сити вроде в полузащите и так перебор. Тяжеловато ему придется.
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    alessios1990
    1437297252
    Очередной англичанин) Вслед за Стерлингом и Делфом, горожане Манчестера могут приобрести Патрика Робертса! Видимо в АПЛ тоже ужесточили лимит на легионеров)
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    ДСА
    1437298642
    Неужели МС столько зарабатывает, что бы столько тратить и быть в плюсе?
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    Z v e r o b o y
    1437312041
    хорошо
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    ologreds
    1694997588
    numo436056
    Ответить
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