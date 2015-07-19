Бывший вице-президент ФИФА освобожден под залог в 10 млн долларов

Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, арестованный по обвинению в коррупции, был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов. Уэбб был экстрадирован в США, а в субботу предстал перед судом, но вину свою не признал.



По условиям освобождения он не имеет права находиться дальше, чем в 32 км от федерального суда США в Бруклине.



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