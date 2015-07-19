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    • Бывший вице-президент ФИФА освобожден под залог в 10 млн долларов

    Бывший вице-президент ФИФА освобожден под залог в 10 млн долларов

    Бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, арестованный по обвинению в коррупции, был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов. Уэбб был экстрадирован в США, а в субботу предстал перед судом, но вину свою не признал.

    По условиям освобождения он не имеет права находиться дальше, чем в 32 км от федерального суда США в Бруклине.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2015 08:00
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    Комментарии (21)
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    sir_Alex
    1437287144
    Поделится, с кем надо, и всё для него будет тип-топ
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    veretennikoff-gud
    1437291330
    Судя по новости с низу, за островитянина явно турки заплатили из Анталияспор.
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    нечитайло
    1437291873
    Мировое правосудие в америке
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    Супервайзер
    1437293004
    Карманные деньги у бедняги отняли. Да, если арестовали и будут судить, то обязательно чего- нибудь присудят. У американцев любой оправдательный приговор суда- сильный удар по прокуратуре. Поэтому следователи стараются насобирать столько данных, чтобы арест был обоснован. Хотя бывают случаи, когда дело носит политический характер или пропагандистский. Плохо, когда судят за намерения, а не за дела. Вон Бут по пьяни наобещал оружие поставить подставным агентам ФБР, теперь сидит и надолго останется. А мог он это сделать или нет- вопрос никого не волнует.
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    удав
    1437296739
    кто внес залог и откуда у честного человека такая \"мелочь\" для залога взялась?
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    juventus186
    1437298925
    Надо его выкрасть и в Россию срочно! У нас молодая поросль рвет мечет! Надо , чтобы чи 2022 тоже был у нас, а для этого надо связями обзавестись!
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    Z v e r o b o y
    1437312256
    хорошо
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    ДСА
    1437312681
    Денег откупиться должно хватить.
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    112910415
    1437328718
    птичку жалко
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    ologreds
    1694997589
    numo436049
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