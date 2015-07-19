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    • Лапорта: «Продолжу бороться с тем, что происходит в «Барселоне»

    Лапорта: «Продолжу бороться с тем, что происходит в «Барселоне»

    Участник прошедших выборов на пост президента испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признал свое поражение, но уверил, что продолжит препятствовать тем процессам, которые, по его мнению, разрушают клуб. Напомним, что в голосовании победил Хосеп Бартомеу.
    «Естественно, сдаваться не собираюсь. Я боролся с тем, чтобы у моего клуба не было президента, погрязшего в судебных тяжбах, чтобы был прерван упадок академии, чтобы клуб не подвергался разлагающему воздействию Катара. Признаю поражение, но уверен, что многие «сосиос» не согласны с политикой Бартомеу. Мне же остается смотреть на происходящее вокруг «Барселоны» как простому болельщику, но я продолжу бороться против того, что сейчас происходит», – заявил Лапорта.

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    Источник: AS

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    19.07.2015 01:37
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    Комментарии (23)
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    inz87
    1437268249
    Жоан Лапорта и ветрянные мельницы
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    Lionel Messi-10
    1437274890
    Если бы Лапорта победил, он сразу бы убрал надпись Катара. Он хотел вернуть Юнисеф на грудь, он бы вернул Кройфа, в структуру вернулись бы Абидаль и Пуйоль, он бы уделил особое внимание академии клуба. Если бы, да вот бы мешает) В принципе закономерная победа Бартомеу, после требла и удачных трансферов он поднялся в глазах многих. Мне кажется со своей работой он справляется отлично и самое главное не разговаривает много и попусту. К тому же он хочет заключить рекордный контракт с Катаром. ---------------------------------------- По обновленному соглашению каталонцы будут зарабатывать 90 миллионов долларов в год, что является рекордной суммой для рекламного контракта. Отметим, что самый большой контракт подобного типа сейчас у «МЮ», который ежегодно получает от General Motors за рекламу бренда «Шевроле» 80 млн долларов. Действовавший до конца текущего сезона контракт с катарской авиакомпанией приносил «Барселоне» 45 миллионов.
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    Lionel Messi-10
    1437274979
    Мне нравится, как Бартомеу защищает клуб и игроков.
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    jet_set
    1437283821
    Барселона. Клуб называется \"cule\" - задница. Болельщики - сосиос. Ужас.
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    Ruslan3132
    1437289547
    Дон Кихот ))) Тут много ваших \"сосиос\" на соккере тоже)))
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    Valerii
    1437300302
    А что там происходит ? Выигрывают все кубки и вообще все что попадается. Может лапорта просто по жизни борец и больше ничего не умеет кроме как бороться ? Пусть в гости съездит на кавказ, там ему наборят все что посчитают нужным. И надолго.
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    Vladimir 808
    1437327190
    Бартомеу- это класс и порядок!
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    112910415
    1437328029
    критики полезны!
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    caravanbashi
    1437335174
    Ждем Лапорту через 2 года.
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    ologreds
    1694997590
    numo436038
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