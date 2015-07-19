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    С «Мордовией» не сыграют Ниассе, Тарасов и Самедов

    Московский «Локомотив» накануне отправился в Саранск, где в воскресенье проведет игру первого тура РФПЛ против саранской «Мордовии». С командой не полетели Умар Ниассе и Дмитрий Тарасов, которые отбывают дисквалификацию, а также Александр Самедов, которому медицинский штаб рекомендовал не играть на искусственном газоне стадиона «Старт».
    Поединок в Мордовии начнется в 18:00 по Москве. «Бомбардир» предложит вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.07.2015 01:11
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    Комментарии (12)
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    loko-the_best
    1437257966
    Можно всех новичков в бой бросить.
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    Зенит 2015
    1437260160
    У Мордовии есть шанс догнать ЦСКА и даже Великий Зенит.
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    cska plus
    1437272879
    начинается!
    Ответить
    Tommy Lee
    1437277541
    Дисквалификация Тарасова не удивляет.
    Ответить
    skiros
    1437287946
    Ну Самедов может вообще не играть. Потери не будет, только наоборот. Смотрел на его игру в суперкубке..... Он с Олей чтоль спит? За какие заслуги его выпустили?
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    sir_Alex
    1437292266
    Без них справятся
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    iiiiiws
    1437312068
    миранчука вперед подвинуть, середину фернандеш с коломейцем пусть держат
    Ответить
    ologreds
    1694997589
    numo436037
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