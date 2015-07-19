С «Мордовией» не сыграют Ниассе, Тарасов и Самедов

Московский «Локомотив» накануне отправился в Саранск, где в воскресенье проведет игру первого тура РФПЛ против саранской «Мордовии». С командой не полетели Умар Ниассе и Дмитрий Тарасов, которые отбывают дисквалификацию, а также Александр Самедов, которому медицинский штаб рекомендовал не играть на искусственном газоне стадиона «Старт».





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