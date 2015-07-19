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    Алдонин: «ЦСКА необходим еще один нападающий»

    Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что в стане армейцев остро стоит проблема недостатка как минимум еще одного форварда.
    «Будет здорово для клуба, если он сумеет вернуть Сейду Думбия. С ним не будет никаких проблем, так как к нему знают подход, а он знает наш чемпионат. Под Лигу чемпионов высококвалифицированный нападающий армейцам необходим. Если говорить об Ахмеде Муса, то на протяжении всего поединка первого тура против «Рубина» (1:0) ему чего-то не хватало», – поделился Алдонин.

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    Источник: Eurofootball

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    19.07.2015 00:43
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    Комментарии (21)
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    aseke25
    1437257364
    Нахер думбия?! Лучше кто нибудь новый из европы
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    Miaf
    1437267404
    А ведь Мусе только 22, а такое чувство, что он уже лет 10 в ЦСКА)
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    забайкальский армеец
    1437275356
    Нападающий нужен,даже без вопросов,а кто это будет надеемся скоро увидим.
    Ответить
    REDWHITE_
    1437288729
    а зачем продавали??))
    Ответить
    Красно Синий воин
    1437290657
    Когда в кураж ЦСКА войдёт, Игра для ЦСКА легко пойдёт. Когда голеадоры ЦСКА атакуют, Болельщики ЦСКА ликуют.
    Ответить
    sir_Alex
    1437291913
    Глубокомысленный вывод
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    trimetil
    1437291981
    Гинер и без нападающих пенальти в любой игре купит... В прошлом сезоне Толстых запретил ему с судьями работать, так он в этом году оторвется.
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    Caniggia
    1437292986
    Какой Думбия, Женя? Исключено. Нап будет российский из-за лимита, который у коней на грани. Тот же Керж подойдёт, профукали Смолова. И думбик ещё хрустальный очень и Гинер это прекрасно знает, впарив его во многом из-за этого за нереальное лаве для вечно травмированного и он понимает что взяв его обратно он уже такую махинацию не провернёт. Заведомо убыточный вариант.
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    ФорвардЪ
    1437297196
    верно! а лучше два!
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    ologreds
    1694997590
    numo436035
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