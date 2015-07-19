Алдонин: «ЦСКА необходим еще один нападающий»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что в стане армейцев остро стоит проблема недостатка как минимум еще одного форварда.

Сейду Думбия. С ним не будет никаких проблем, так как к нему знают подход, а он знает наш чемпионат. Под Лигу чемпионов высококвалифицированный нападающий армейцам необходим. Если говорить об Ахмеде Муса, то на протяжении всего поединка первого тура против «Рубина» (1:0) ему чего-то не хватало», – поделился Алдонин.



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