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    Степаненко: «Попался самый сильный соперник»

    Футболист украинского «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями от итогов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «горнякам» предстоит сыграть с турецким «Фенербахче».
    «Могу с уверенностью сказать, что из возможных попался самый сильный оппонент. Надо смириться и готовиться к нему. «Фенербахче» является одним из флагманов турецкого футбола, команда постоянно борется за победу в чемпионате и часто выступает в Европе. Слышал, что они приобрели звезд. Несмотря на это, мы должны решать задачу выхода в групповой этап», – сказал украинец.

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    Источник: Matchday.ua

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    19.07.2015 00:27
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    rheuksq
    1437257557
    Сильный но Шахтёру по зубам
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    Akatsuki72
    1437257914
    Соперник серьёзный, но обязаны проходить!
    Ответить
    Tajfun
    1437260361
    Сдюжат.
    Ответить
    Фаталист
    1437272433
    удачи Шахтеру
    Ответить
    cska plus
    1437273060
    самая серьёзная пара!
    Ответить
    FC_KAIRAT_KZ
    1437285808
    Удачи Шахтеру
    Ответить
    Juventus 32
    1437288866
    С турками никому не просто.
    Ответить
    sir_Alex
    1437292124
    Так и есть
    Ответить
    dante_voorhees
    1437298045
    Фенер пройдет их, приятного вам просмотра
    Ответить
    ologreds
    1694997590
    numo436033
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