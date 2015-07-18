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    Ван Гаал обвинил группу «One Direction» в плохой игре «МЮ»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал объяснил, почему его команда не показала яркую игру в недавнем товарищеском матче против мексиканской «Америки» (1:0).
    «Поле было очень плохим, оно тяжелое для игры. Снизу было искусственное основание, сверху — натуральное покрытие. На такой поляне возрастает риск получения тяжелой травмы. На своем стадионе мы только играем в футбол, а на той арене, где был проведен матч с «Америкой», двое суток назад был устроен концерт «One Direction». Видимо, в США так принято», – заявил голландец после игры в Сиэтле.

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    Источник: Goal.com

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    18.07.2015 23:45
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    Комментарии (94)
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    FC_KAIRAT_KZ
    1437285850
    Ван Галушка
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    ХУБУЛ
    1437285914
    Дебильный заголовок.
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    удав
    1437287645
    в сша футбол далеко не на таком месте как в Англии=)хорошо хоть не на поляне для скачек играли)
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    alessios1990
    1437287663
    Редакторы разучились постить нормальные заголовки? Что за бред я только что прочитал) Видимо все грамотные редакторы в отпуске!
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    alessios1990
    1437287740
    One Direction неплохая группа, но это просто несерьезно со стороны такого уважаемого специалиста как Луи Ван Гаал! Профессиональная команда в последнюю очередь должна обращать внимание на качества газона, на мой взгляд.
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    sir_Alex
    1437290885
    "One Direction" в шоке
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    nahan
    1437292834
    Скорее яйца опухли у кого-то...
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    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    1437299201
    Вечно одни и те же отмазки...весь сезон прошлый говорил одно и то же.......благо судьям....вытащили судьи в ЛЧ и 4-е место подарили....
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    112910415
    1437327786
    проанализировал
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    ologreds
    1694997590
    numo436030
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