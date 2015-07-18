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    Месси посетил Габон, где заложил стадион

    Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси нанес визит в африканское государство Габон. Там аргентинец принял участие в торжественной церемонии, посвященной закладке первого камня нового стадиона в городе Порт-Жантиль. Вместе с футболистом арену заложил президент страны Али бен Бонго Ондимба. Также Месси устроил автограф-сессию. На строящемся стадионе состоятся матчи Кубка Африки — 2017.
    «Несколько лет назад я встретился с Лионелем в Барселоне, и он обещал приехать в Габон. Месси — человек чести, раз сдержал слово», – сказал президент Габона.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 23:16
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    Комментарии (43)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1437273261
    этот выскочка ещё и стадион строит, а почему Габон?
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    Zidan05
    1437277388
    \"Месси — человек чести, раз сдержал слово\" - Испанские налогивики о)(уели со слов Бонго Ондимба)
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    jet_set
    1437278484
    Скоро из Лионеоя знахарку-травницу сделают. Будет больных принимать. Что только не сделают за бабки.
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    sir_Alex
    1437285996
    О как! Миротворец и просто хороший парень. С отцом был?
    Ответить
    FC_KAIRAT_KZ
    1437286145
    Габон красавы
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    alessios1990
    1437287967
    Заложить можно бомбу или человека! А тут заложил камень в основание фундамента нового стадиона) Заголовок новости вообщем то правильный, однако опять же есть к чему придраться.
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    nahan
    1437293047
    Детишек порадовал...
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    удав
    1437296341
    в ломбард заложил?
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    roboto
    1437316680
    Наложил на новом стадионе
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    ologreds
    1694997590
    numo436028
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