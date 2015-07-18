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    Бартомеу победил на выборах президента «Барселоны»

    Как сообщает испанское телевидение, по предварительному подсчету голосов победу на президентских выборах в ФК «Барселоне» одержал действующий руководитель организации Хосеп Бартомеу. Он набрал чуть меньше половины от общего количества голосов. 36 процентов набрал Жоан Лапорта.
    Остальные два кандидата значительно отстали от конкурентов.

    Спустя некоторое время изложенная выше информация была подтверждена официально.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 22:41
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    Комментарии (150)
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    FC_KAIRAT_KZ
    1437285704
    Бартоломеооо
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    vane4ek
    1437286428
    Ничего удивительного!) После такого успешного сезона по другому быть и не должно!))
    Ответить
    alessios1990
    1437287148
    А может оно и к лучшему! При Бартомеу в Барселоне все более менее спокойно, команда стала лучшей в Европе и не только) Омрачает конечно такую картину запрет на трансферы до января 2016 года, который случился именно при этом президенте. С победой, Бартомеу!)
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    mister_лео
    1437288809
    Бартомеу отличный политик .самое главное не лезит туда куда не надо .. трансферы будут совершаться исключительно по просьбе тренера !! если бы не требл президентом стал бы Лапорта !!
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    Ахад
    1437289821
    президент борделя...странная профессия...впрочем если платят нормально то ничё...деньги не пахнут:)
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    koleso25
    1437291427
    Большинство членов «Барселоны» выступает против покупки полузащитника «Ювентуса» Поля Погба за € 80 млн. 70,6 % членов клуба считают, что каталонскому клубу не стоит предлагать за 22-летнего футболиста такую внушительную сумму, сообщает TV3. В начале июля итальянские СМИ сообщили, что «Барселона» предложила за Погба € 80 млн, но «Ювентус» ответил отказом.
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    La Masia
    1437291716
    Думаю все по делу.Удачи ему на этом посту и дальше
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    Xavi
    1437308219
    Поздравляю с победой, кроме Лапорты конкурентов почти и не было! Последний триплет дал очков Бартомеу, а будь выборы прошлом году я думаю победил бы Лапорта
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    Павлюченко 13
    1437325475
    Предсказуемо!
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    ologreds
    1694997590
    numo436026
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