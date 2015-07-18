Бартомеу победил на выборах президента «Барселоны»

Как сообщает испанское телевидение, по предварительному подсчету голосов победу на президентских выборах в ФК «Барселоне» одержал действующий руководитель организации Хосеп Бартомеу. Он набрал чуть меньше половины от общего количества голосов. 36 процентов набрал Жоан Лапорта.





Спустя некоторое время изложенная выше информация была подтверждена официально.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Остальные два кандидата значительно отстали от конкурентов.Спустя некоторое время изложенная выше информация была подтверждена официально.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!