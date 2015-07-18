Бартомеу победил на выборах президента «Барселоны»

Как сообщает испанское телевидение, по предварительному подсчету голосов победу на президентских выборах в ФК «Барселоне» одержал действующий руководитель организации Хосеп Бартомеу. Он набрал чуть меньше половины от общего количества голосов. 36 процентов набрал Жоан Лапорта.
Остальные два кандидата значительно отстали от конкурентов.
Спустя некоторое время изложенная выше информация была подтверждена официально.
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Спустя некоторое время изложенная выше информация была подтверждена официально.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!