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    Гусев: «ЦСКА будет бороться за победу в РФПЛ»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился своим мнением о стартовом матче армейцев в новом сезоне РФПЛ, в котором красно-синие с минимальным счетом обыграли казанский «Рубин».
    «По сегодняшней игре было видно, что команда находится в хорошем состоянии. По ходу матча армейцы полностью контролировали игру. «Рубин» очень хорошо оборонялся, однако у их ворот возникали моменты. Исходя из показанной армейцами игры, думаю, ЦСКА готов к старту в Лиге чемпионов. Кроме того, считаю, что москвичи в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Есть, конечно, и проблемы у ЦСКА. Не помешало бы клубу усилить переднюю линию. ЦСКА нужен нападающий типа Сейду Думбия. Одного Ахмеда Мусы в игре на два фронта будет недостаточно. Сила ЦСКА состоит в том, что команда опытная, сыгранная. У команды есть определенный стиль, который привил армейцам Леонид Слуцкий», – заявил Гусев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 22:02
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    Комментарии (42)
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    Tajfun
    1437256461
    Да Роланчик ты прав.
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    cska plus
    1437266584
    Согласен!
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    забайкальский армеец
    1437274818
    Армейцы всегда играют только на победу ,этим и сильны.Удачи нам!
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    sochi-2013
    1437280496
    Вчера они показали свой предел на данный момент. Так чемпионами не станут.
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    EVM
    1437288080
    Армейцев с победой!
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    alessios1990
    1437289015
    Безусловно! Армейцы очень хотят вернуть себе золото и им это по силам) В этом сезоне я вижу три главных претендента на чемпионство: Зенит, ЦСКА и Локомотив. Хотя и ФК Краснодар с Динамо могут составить достойную конкуренцию)
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    Красно Синий воин
    1437290712
    Когда в кураж ЦСКА войдёт, Игра для ЦСКА легко пойдёт. Когда голеадоры ЦСКА атакуют, Болельщики ЦСКА ликуют.
    Ответить
    ФорвардЪ
    1437307928
    так ЦСКА всегда борется!
    Ответить
    112910415
    1437327684
    пополнение нужно в атаку
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    ologreds
    1694997590
    numo436024
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