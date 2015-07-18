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    Бабаев: «Поиски нападающего продолжаются»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился своими мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне РФПЛ против казанского «Рубина» (1:0).
    «Сегодня был не совсем высокий процент реализации, но его едва ли можно связывать с тем, что наши форварды что-то делали неправильно. Просто в некоторых моментах фантастически не везло. И «Рубин» оборонялся отчаянно, отдаю им должное. Безотносительно субботней игры поиски нападающего продолжаются. Но надо понимать, что непросто найти нужного футболиста, который смог бы усилить нас и стоить адекватных денег. Поэтому определенные трудности имеют место. По Сейду Думбия новостей нет. Рассматриваем этот вариант. Мы провели диалог с «Ромой», но их позиция жестка и противоречива: футболист им не нужен, но они хотят его только продавать. Но я не думаю, что после такого сезона в его исполнении найдется клуб, готовый заплатить за африканца 15 миллионов евро», – заявил Бабаев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2015 21:36
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    Комментарии (20)
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    Noel_Шеф
    1437249227
    Грамотная позиция гендиректора.надеюсь,найдут
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437249683
    ПАНЧЕНКО ЕСТЬ ЧТО ЕЩЕ НАДО ПУСТЬ ИГРАЕТ!
    Ответить
    Miha
    1437249838
    Слишком долго ищем... Уже сезон начался, ЛЧ на носу. Олинаре на которого вроде как хотят сделать ставку не понятный...
    Ответить
    Cskaz
    1437251182
    Ищем ищем,так и опять никого не возьмем
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1437252645
    В свете лимита , наигрывать Базелюка!
    Ответить
    Челнинец
    1437253426
    кержакова возьмите на сезон)
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1437254625
    Вагнера берите
    Ответить
    IngvarP
    1437255542
    ЦСКА и так сильная команда и тренер неплохой, а ещё кого-то ищут. Главное, что бы Дырку в воротах оставили, а то не выиграть у них будет.
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    Павлюченко 13
    1437314513
    Мбенге у Терека нужно забрать!
    Ответить
    ologreds
    1694997590
    numo436022
    Ответить
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