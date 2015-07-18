Хомуха: «В финалах многое зависит от психологии»

Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от финальной игры чемпионата Европы U-19, куда вышла его команда.



«Финал – всегда особенный матч. Все, что было до этого, сейчас не имеет никакого значения. Обе команды проведут финальный поединок на максимуме своих возможностей. Это особенная ситуация. Многое зависит от психологии – кто справится с волнением, сможет реализовать свои лучшие качества в игре, тот и одержит победу», – заявил Хомуха.



Напомним, что соперником сборной России станет команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, в 21:00 по мск. Игру покажет в прямом эфире «Первый канал».