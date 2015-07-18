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    Хомуха: «В финалах многое зависит от психологии»

    Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от финальной игры чемпионата Европы U-19, куда вышла его команда.

    «Финал – всегда особенный матч. Все, что было до этого, сейчас не имеет никакого значения. Обе команды проведут финальный поединок на максимуме своих возможностей. Это особенная ситуация. Многое зависит от психологии – кто справится с волнением, сможет реализовать свои лучшие качества в игре, тот и одержит победу», – заявил Хомуха.

    Напомним, что соперником сборной России станет команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, в 21:00 по мск. Игру покажет в прямом эфире «Первый канал».

    Источник: РФС

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    18.07.2015 19:36
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1437241659
    Дмитрий, нужно побеждать, ой как нужна нам эта победа!
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    ЮЗИК
    1437241859
    надеемся что она вас не подведёт
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    Tajfun
    1437242355
    Успехов!
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    moldo1
    1437242449
    Давайте ребята,а то от \"основной\"сборной устали GOвно смотреть.
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    Сенситив
    1437243588
    да наши пасаны серебро уже спанишам отписали...))
    Ответить
    mat73
    1437244676
    Удачи нашим пацанам, красивой здоровой игры, и победы!
    Ответить
    aseke25
    1437249815
    Испанцы возьмут по пенальти.. Вот увидете.. Ставьте так..
    Ответить
    Alb
    1437262969
    Очень грамотный специалист. Скромно и четко делает свою работу!
    Ответить
    eaguar
    1437321415
    Победы россиянам .
    Ответить
    ologreds
    1694997591
    numo436016
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