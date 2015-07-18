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    Чичарито может остаться в «Манчестер Юнайтед»

    По словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаала Чичарито может остаться в клубе. Мексиканский нападающий присоединится к сборам команды 25 июля. Ранее сообщалось, что тренерский штаб не рассчитывает на Чичарито, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Реал», а сейчас им интересуется «Вест Хэм».


    «Эрнандес может проявить себя снова, – цитирует официальный твиттер «МЮ» Ван Гаала. – Его шансы сейчас уже лучше».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 10:15
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    Комментарии (20)
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    Master Football 7
    1437206801
    Пусть валит в свой мадрид,шавка ипаная.
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    Mr_Tim
    1437206862
    Я не против Чичи!он забивной форвард если время Ван Гаал довать будет ему!
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    caravanbashi
    1437207551
    Когда Чича забил Атлетико Ван Гал сквозь зубы процедил, что этот гол отношения к нему не меняет...
    Ответить
    VIPded
    1437208914
    Никому не нужен.
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1437211892
    а вот это было бы здорово
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    starche
    1437230396
    Карьера парня заканчивается...........
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    RMUKMU
    1437264773
    Отлично! Хави добротный нападающий, нормальная подмена Руни. Но главное Кавани не приедет.
    Ответить
    nahan
    1437295247
    Определились бы уже...
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    man_united red
    1437328599
    AlexanderP622+ВАНЕК-СОВЕТ,ДА ЛЮБОВЬ ВАМ,СЕМИМЕСЯЧНЫЕ
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    ologreds
    1694997593
    numo435987
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