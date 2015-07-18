Чичарито может остаться в «Манчестер Юнайтед»

По словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаала Чичарито может остаться в клубе. Мексиканский нападающий присоединится к сборам команды 25 июля. Ранее сообщалось, что тренерский штаб не рассчитывает на Чичарито, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Реал», а сейчас им интересуется «Вест Хэм».
«Эрнандес может проявить себя снова, – цитирует официальный твиттер «МЮ» Ван Гаала. – Его шансы сейчас уже лучше».
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