Дуглас отклонил предложение «Спортинга»

Защитник московского «Динамо» Дуглас отказался от предложения лиссабонского «Спортинга» о переходе, заявил «Р-Спорт» источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что лиссабонцы заплатят 2 млн евро за голландского защитника, с которым оставалось договориться о личном контракте, но именно этот момент и привело к срыву трансфера.
Напомним, что Дуглас перешел в стан бело-голубых в 2013 году из голландского «Твенте». За это время он провел в составе москвичей 54 матча и забил три гола.
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