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    Дуглас отклонил предложение «Спортинга»

    Защитник московского «Динамо» Дуглас отказался от предложения лиссабонского «Спортинга» о переходе, заявил «Р-Спорт» источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.


    Ранее сообщалось, что лиссабонцы заплатят 2 млн евро за голландского защитника, с которым оставалось договориться о личном контракте, но именно этот момент и привело к срыву трансфера.

    Напомним, что Дуглас перешел в стан бело-голубых в 2013 году из голландского «Твенте». За это время он провел в составе москвичей 54 матча и забил три гола.


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    Источник: РИА «Новости»

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    18.07.2015 09:57
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    Комментарии (19)
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    spartach091
    1437209176
    ничоси
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    Борисыч1
    1437209859
    Ну вот и пара Дуглас-Данилкин на матч с блохастыми. Завтра посмотрим, как будут Дзюбу кушать)
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    Dongun
    1437210140
    ...и забил три гола. Он ещё себе два вколотил.
    Ответить
    GWG
    1437215959
    =((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437216044
    продать его
    Ответить
    FanatSerj
    1437221621
    Да помню времена в Динамо, когда на замену можно было хоть болельщика с трибуны выставить, картину бы не испортил т.к играть было банально некому )))
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    Сенситив
    1437222021
    да парень всё трудное, голодное, голанское детство мечтал в Динамо играть...))
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    Змея
    1437232783
    да продайте его уже, а Дьяка подпишите.
    Ответить
    nahan
    1437295167
    Побежали впереди паровоза...
    Ответить
    ologreds
    1694997593
    numo435986
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