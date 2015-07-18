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    • Президенту Федерации футбола Боливии предъявлены обвинения в коррупции

    Президенту Федерации футбола Боливии предъявлены обвинения в коррупции

    Президент Федерации футбола Боливии Карлос Чавес был арестован в пятницу по обвинению в коррупции, сообщает Reuters. Чиновник подозревается в присвоении себе средств из фонда, открытого для семьи болельщика, погибшего во время футбольного матча в 2013 году. Родственники умершего так и не получили никаких денег.

    Связан ли это этот арест с более крупными расследованиями, которые проводят в отношении ФИФА власти США и Швейцарии, пока неизвестно.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 08:30
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    Комментарии (14)
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    Goldstream
    1437198394
    в Ростов не успел к другу
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    sir_Alex
    1437201511
    Куда ж без этого
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    gооdbyegoodbоy
    1437203957
    Cча вата будет верещать, что Карлос Чавес герой и узник совести
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    Лев Троцкий
    1437205776
    А в рашке когда? Ну,да.Глупость. в рашке нет коррупции!
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    Zivs
    1437206135
    еще один сгорел на работе:-)
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    Хосеп Гварделидзе
    1437210058
    Отличный кандидат на пост президента РФС.
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    nahan
    1437294504
    Закончилась райская жизнь взяточника...
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    ologreds
    1694997594
    numo435978
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