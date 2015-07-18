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    • Соловьев: «Пока конкретных кандидатур на пост президента «Динамо» нет»

    Соловьев: «Пока конкретных кандидатур на пост президента «Динамо» нет»

    Вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев прокомментировал решение Бориса Ротенберга покинуть пост президента клуба.

    «Это его решение. Я не могу его комментировать. Могу сказать другое, что Борис Романович многое сделал для клуба, особенно много было сделано для ветеранов. Я уверен, что он продолжит эту работу – он «динамовец», преданный болельщик клуба, он всегда приходил на игры, даже еще не будучи президентом.

    О совместной работе у меня остались только хорошие воспоминания. Что-то получилось, что-то нет – это работа, у всех всякое случается. Я думаю, что мы останемся добрыми друзьями. Большое спасибо Борису Романовичу за проделанную работу.

    Структура руководства давно отработана. Думаю, что не будет каких-то крупных изменений. Совет директоров определится с дальнейшим вектором развития. Крупные назначения – это прерогатива совета директоров. Проничев – это первое лицо «Динамо» уже много лет и слава Богу, что он есть. Впрочем, пока конкретных кандидатур на пост президента нет.

    Перед стартом чемпионата желаю команде побед, чтобы она радовала болельщиков своей игрой, и чтобы болельщики поддержали команду в трудную минуту».


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    18.07.2015 06:22
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1437190285
    как может быть вице президент, когда динамики сообщили, что упраздняют пост президента!
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    jurgen h
    1437193784
    теперь Вальбуэна скорее всего уйдёт...
    Ответить
    Sem25
    1437196334
    Забавно, про ветеранов, вспоминая свои успехи, вчера Ротенберг не говорил.)))
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    Супервайзер
    1437199346
    Как нет? А Вальбуэна? Играющий президент!!))
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    ФК Зенит всея Руси
    1437206162
    Найти Президента вряд ли так уж сложно. А найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. Такие на дороге не валяются; а если и поискать - то могут быть с ТАКИМИ закидонами и дефектами, что взвоешь. - Вот, для иллюстрации, пример: Президент клуба Червиченко. Назови такую кандидатуру любому болеле любого клуба - и человеку немедленно поплохеет. Но ведь и Президент, и с деньгами, разве нет? Так что найти Президента вряд ли так уж сложно. А вот найти Президента с необходимым количеством денег - это уже совершенно другая задача. А Президента, и с деньгами, и без закидонов, и чтоб стал \"своим\"...
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    sir_Alex
    1437209820
    А нужен ли вообще президент?
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    FanatSerj
    1437220578
    Ну мог бы и на Дьякова на последок раскошелиться, фиг с ним с центром там хоть тот же Ташаев есть а в защите кто играть будет? Самба травмирован, Дуглас что то среднее да и то, то уходит, то не уходит, одна Губа остается. А нападение Кокорин и Соломатин? Серьёзно? т.е никакой альтернативы впереди вообще нету. А травмируются? В этом сезоне лишь бы не вылетели, а то пример Анжи он показательный.
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    Red-green-Hooligans
    1437242516
    Заберите у нас Смородскую мы ещё и приплатим!!!
    Ответить
    112910415
    1437325694
    выборы нужны!
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    ologreds
    1694997593
    numo435965
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