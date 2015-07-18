Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Педро

    Английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает официальное предложение испанской «Барселоне» о покупке игрока каталонцев Педро. В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал. За испанца англичанам придется выплатить 30 миллионов евро.
    Ранее появлялась информация, что Педро в своих рядах желает видеть «Челси».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (105)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Павлюченко 13
    1437226483
    Он уже чемпион всего на свете...
    Ответить
    vivaden
    1437233452
    только педроввв всяких не хватало, собираем один шлак
    Ответить
    nahan
    1437234086
    Зачем он МЮ?
    Ответить
    CatMatros
    1437302783
    Только не Педро! Не нужен ни Педро,ни Кавани. Для \"МЮ\" нужен только Левандовски.Ляказетт хорош,но Лёва более подойдет.
    Ответить
    пенек_2
    1437327408
    вы все базарные бабы!!!!!хахахахаха
    Ответить
    mr ReDeviL
    1437368817
    не нужен))
    Ответить
    spartacus333
    1437395088
    думаю, что педро берут, если это конечно не слухи, вместо ди марии на левый фланг полузащиты. посмтрим.
    Ответить
    man_united red
    1437499490
    чичарито дать шанс
    Ответить
    This is HSV
    1437621515
    Во мешок разошелся. Влагал скоро всех скупит.
    Ответить
    ologreds
    1694997594
    numo435963
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+