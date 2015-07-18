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    «Вест Бромвич» разорвал контракт с Самарасом

    Английский «Вест Бромвич» известил о том, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Георгиосом Самарасом.
    Греческий футболист стал «дроздом» год назад, перейдя из шотландского «Селтика», а зимой был отправлен в аренду в «Аль-Хилал».

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    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    18.07.2015 01:09
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    Комментарии (6)
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    cska plus
    1437189238
    сколько он нам проблем принёс!
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    Levadia
    1437189668
    Зазря с Селтика сорвался. Его команда была.
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    Sevastopol-www
    1437190490
    Порвать и выбросить...
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    dzvinka
    1437201171
    он стоячий как ща... куда ему в Англии играть.
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    sir_Alex
    1437210084
    Одним "дроздом" стало меньше
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    ologreds
    1694997594
    numo435961
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