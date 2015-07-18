«Вест Бромвич» разорвал контракт с Самарасом

Английский «Вест Бромвич» известил о том, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Георгиосом Самарасом.





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