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    Попов: «В будущее смотрю с оптимизмом»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мыслями после стартового матча своей команды в новом сезоне против «Уфы» (2:2).
    «Очень хотелось победить. Первые и последние полчаса нам удались. Но сложно действовать против команды, которая полностью играет от обороны. Несколько хороших моментов у нас все равно было. Кроме того, семьдесят процентов времени мы владели мячом. Думаю, со временем у нас все будет хорошо. С оптимизмом смотрю в будущее», – поведал болгарин.

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    Источник: ТАСС

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    18.07.2015 01:04
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    Комментарии (35)
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    vashinin
    1437199190
    ночь не спал? Или не с кем?))
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    sir_Alex
    1437201025
    Молодец!
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    tesch
    1437203542
    Попов вписывается в команду. Удачи!
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    Gagarin56
    1437205374
    достали ныть про результат. вчера я увидел лучший матч с командой второй восьмерки за 1,5 года. немного не везло. реализация хромает. Аленичев сам сказал что для начала нужно поставить игру, а результат придет. И я увидел шаг вперед в этом направлении. но путь еще длинный, нужно много работать
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    Nikon-Мясной
    1437208284
    По одной игре конечно судить рано, но как показалось, у Спартака игра была. Главное чтоб атмосфера была в команде, тогда и игра будет, и желание, и результаты. С техникой вроде всё в поряде. И от Аленичева конечно будет много зависеть. Удачи СПАРТАКУ!!!
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    takca
    1437208829
    Одна игра еще не показатель. Но 30 ударов уже вселяет оптимизм ведь не все воротчики перед игрой чего то покушают.Так что Удачи СПАРТАК.
    Ответить
    CSK VVS
    1437216997
    rgregrggr
    Ответить
    112910415
    1437324759
    да мы тоже!
    Ответить
    112910415
    1437324930
    ура
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    ologreds
    1694997595
    numo435960
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