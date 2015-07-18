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    «Арсенал» подписал новый контракт с Бельерином

    Лондонский «Арсенал» объявил о подписании нового трудового соглашения с защитником команды Эктором Бельерином. О том, насколько именно, не сообщается, но по информации, имеющейся у английских СМИ, испанец согласно контракту будет играть за «пушкарей» еще четыре года.
    Бельерин является воспитанником «Барселоны».

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    18.07.2015 00:36
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    Комментарии (30)
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    ZaZizu
    1437220993
    Отличный \"трансфер\"! я рад
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    Павлюченко 13
    1437226423
    Потом по пути Фабрегаса пойдет?
    Ответить
    nahan
    1437233531
    Многообещающий игрок.
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    Mr Siberian
    1437239710
    Прекрасная новость) Ждал её)
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437251943
    \"Подписано - и с плеч долой...\" (с)
    Ответить
    RMUKMU
    1437260780
    Почему Венгер выбирает Бельерина? Чем Дженкинсон хуже?
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    Father of Russian footbal
    1437289801
    Отлично!
    Ответить
    ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
    1437397873
    норм
    Ответить
    Evgenii333
    1437585345
    арсенал чемпион
    Ответить
    ologreds
    1694997595
    numo435959
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