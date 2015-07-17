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    Ребров: «Ошибки есть и будут»

    Капитан московского «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями после стартового матча своей команды в РФПЛ против «Уфы» (2:2).
    «Не очень приятно, что в первом же туре потеряли очки, но болельщикам, полагаю, игра понравилась. А ошибки есть и будут. Хорошо, что после обоих пропущенных мячей мы не расклеились, а отыгрывались и создавали моменты. С новым наставником мы работаем не так долго, а время поработать над ошибками есть. Первой просьбой Дмитрия Аленичева было получать удовольствие от футбола. Мне показалось, что так и было: играли от души, была мысль. Получилось не все. Матч был интересный, так что движемся в правильном направлении», – заявил вратарь.

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    Источник: Sportbox.ru

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    17.07.2015 23:42
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    Комментарии (51)
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    cri1712
    1437193780
    что то он надоел такой балтун стал, лучше бы мячи отбивал.
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    vyishenka
    1437196033
    Если посмотреть матч и статистику то вроде бы все нормально, но результат говорит обратное.
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    710volk
    1437196124
    не все бесспорно...
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    Сергей Саныч
    1437197586
    Основные вопросы к вратарю. Слабак. Молиться надо в церкви и скромненько,а не выставлять напоказ.
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    Стас73
    1437210485
    Видимо просто поцелуев штангам уже не хватает.
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    RIR68
    1437210900
    двигай, двигай.
    Ответить
    nahan
    1437232788
    Ошибки: мы не уйдем из Спартака...
    Ответить
    sir_Alex
    1437234395
    Надо работать над игрой команды в обороне
    Ответить
    112910415
    1437322092
    будут победы!
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    ologreds
    1694997595
    numo435954
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