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    • Аленичев: «Футбол понравился, но над реализацией надо работать»

    Аленичев: «Футбол понравился, но над реализацией надо работать»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча своей команды против «Уфы» (2:2).
    «Когда ты играешь час в большинстве, то имеешь солидное преимущество. Сегодня это было и с нами. Эпизодами игра нравилась, было интересно ее смотреть. Были моменты. Известно, что матч складывается из эпизодов, а мы в двух из них проспали и пропустили. Это меня огорчило. В любом случае благодарю ребят. Футбол понравился, но над реализацией будем работать. Что касается удаления у соперника, то мне хотелось бы, чтобы команды всегда играли в равных составах. Если этого не происходит, то футболисты могут начать снисходительно относиться к своим обязанностям. Я этим бываю недоволен», – заявил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.07.2015 21:17
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    Комментарии (43)
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    cska plus
    1437188999
    Аленю надо пройти курс обучения у волерона, как давать интервью!
    Ответить
    нoГГано
    1437191693
    Аленичев на правильном пути,всё только впереди ! Ничья с Уфой,поражение от Урала,разгром от коней
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437192297
    Засыпали дважды... На ходу...)
    Ответить
    ЮЗИК
    1437205245
    все ещё впереди
    Ответить
    Великолепный
    1437214256
    Уфа очень солидно выглядела. Продемонстрировала хорошую, организованную игру, без вопросов. Играть больше часа в меньшинстве и дважды заставлять мясо отыгрываться дорогого стоит)) Молодцы Уфимцы! Поросятам желаю быстрее обсохнуть, после игры с Великой Уфой.
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    nahan
    1437226545
    Аленичев поставит хорошую игру.
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    МЕДВЕДЬ64
    1437335630
    Дмитрий получается \"щикарный пупс\",будет хорошо бегать и кушать.Уже есть на что посмотреть Дмитрий,видимо скоро будут победы над конехозяйством,обязательно придём.Будем рады мы вернулись!!!!
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    KURUM
    1437374592
    Надо бы по больше слов придумать для отмаза, 30 туров же все таки ..
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    RomYu
    1437398190
    да, неровный матч, но все получится. надежда есть!
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    ologreds
    1694997595
    numo435940
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