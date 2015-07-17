Аленичев: «Футбол понравился, но над реализацией надо работать»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча своей команды против «Уфы» (2:2).
«Когда ты играешь час в большинстве, то имеешь солидное преимущество. Сегодня это было и с нами. Эпизодами игра нравилась, было интересно ее смотреть. Были моменты. Известно, что матч складывается из эпизодов, а мы в двух из них проспали и пропустили. Это меня огорчило. В любом случае благодарю ребят. Футбол понравился, но над реализацией будем работать. Что касается удаления у соперника, то мне хотелось бы, чтобы команды всегда играли в равных составах. Если этого не происходит, то футболисты могут начать снисходительно относиться к своим обязанностям. Я этим бываю недоволен», – заявил наставник.
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