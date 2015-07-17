Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Аленичев: «Стадион красивый. Хочу, чтоб футбол был таким же»

    Аленичев: «Стадион красивый. Хочу, чтоб футбол был таким же»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился предматчевыми мыслями перед сегодняшней игрой своей команды против «Уфы» в рамках первого тура РФПЛ.

    «Ощущения самые благоприятные. Когда вышел на этот прекрасный стадион, появилось желание самому выйти сегодня на поле, но, к сожалению, это уже невозможно. Хотелось бы, чтобы на такой красивой арене мы показывали такой же футбол. Сделаем все возможное, чтобы все так и было. Нашу полузащиту я бы назвал оптимальной, она может принести большую пользу как в плане результата, так и в плане игры. Центральные хавбеки «Спартака» могут принести много неприятностей сопернику. Сегодня, надеюсь, так и будет. Для меня же в приоритете всегда было качество игры. Через него придет и результат. Но также необходим баланс между обороной и атакой», – сказал Аленичев в интервью «НТВ-ПЛЮС».
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЮЗИК
    1437151591
    правильно думает,романтик
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1437151972
    а болелы спартака расисты
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1437153575
    ну в исполнение соперников если только
    Ответить
    ДСА
    1437156388
    Зрелище сегодня было.
    Ответить
    DUMOH
    1437157112
    Если хочешь что бы команда показывала красивый футбол,тогда вали из этой команды,ты только истерить и можешь,девочка!Вот вам показатель,типо он слил игру ЦСКА,да не смешите,он просто никто,как тренер и игрок...
    Ответить
    salaga
    1437157230
    Почему выйти на поле невозможно? Взял да и вышел: погулял, на травке повалялся, молодость вспомнил.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437161835
    [хорошо сказано
    Ответить
    Evgenii333
    1437169696
    не получилось
    Ответить
    nahan
    1437224820
    У Аленичева должно получиться.
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435928
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+