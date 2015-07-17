Аленичев: «Стадион красивый. Хочу, чтоб футбол был таким же»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился предматчевыми мыслями перед сегодняшней игрой своей команды против «Уфы» в рамках первого тура РФПЛ.





«Ощущения самые благоприятные. Когда вышел на этот прекрасный стадион, появилось желание самому выйти сегодня на поле, но, к сожалению, это уже невозможно. Хотелось бы, чтобы на такой красивой арене мы показывали такой же футбол. Сделаем все возможное, чтобы все так и было. Нашу полузащиту я бы назвал оптимальной, она может принести большую пользу как в плане результата, так и в плане игры. Центральные хавбеки «Спартака» могут принести много неприятностей сопернику. Сегодня, надеюсь, так и будет. Для меня же в приоритете всегда было качество игры. Через него придет и результат. Но также необходим баланс между обороной и атакой», – сказал Аленичев в интервью «НТВ-ПЛЮС».