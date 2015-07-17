Борис Ротенберг:«Хочу сосредоточиться на других видах деятельности»

Борис Ротенберг объяснил причины ухода с поста президента «Динамо». Эту должность он занимал с 2013 года.
«Я посчитал правильным покинуть пост президента клуба, чтобы сосредоточить свое внимание на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом. Хотел бы поблагодарить за совместную работу всех динамовцев: руководителей, тренеров, футболистов, персонал, работников клуба.
Считаю, что за это время мы проделали очень большую работу. Команда дважды занимала четвертое место, удачно выступила в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала и став узнаваемой в футбольном мире, дублеры дважды выигрывали свое первенство, команда академии побеждала на неофициальных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, мы заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве с различными школами и институтами.
Важный шаг – партнерство с клубом второго дивизиона «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое позволит нашей молодежи, переросшей дубль, прогрессировать и претендовать на попадание в основу. Считаю, что передаю клуб новым руководителям в хорошем состоянии, желаю им не останавливаться на достигнутом, покорять с «Динамо» новые вершины!» – сказал Ротенберг.
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