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    • Борис Ротенберг:«Хочу сосредоточиться на других видах деятельности»

    Борис Ротенберг:«Хочу сосредоточиться на других видах деятельности»

    Борис Ротенберг объяснил причины ухода с поста президента «Динамо». Эту должность он занимал с 2013 года.

    «Я посчитал правильным покинуть пост президента клуба, чтобы сосредоточить свое внимание на других видах деятельности, в том числе связанных со спортом. Хотел бы поблагодарить за совместную работу всех динамовцев: руководителей, тренеров, футболистов, персонал, работников клуба.
    Считаю, что за это время мы проделали очень большую работу. Команда дважды занимала четвертое место, удачно выступила в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала и став узнаваемой в футбольном мире, дублеры дважды выигрывали свое первенство, команда академии побеждала на неофициальных чемпионатах мира и Европы. Кроме того, мы заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве с различными школами и институтами.
    Важный шаг – партнерство с клубом второго дивизиона «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое позволит нашей молодежи, переросшей дубль, прогрессировать и претендовать на попадание в основу. Считаю, что передаю клуб новым руководителям в хорошем состоянии, желаю им не останавливаться на достигнутом, покорять с «Динамо» новые вершины!» – сказал Ротенберг.

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    Источник: ТАСС

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    17.07.2015 16:47
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    Комментарии (57)
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    112910415
    1437149425
    пока-пока
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    Старый Пью
    1437156580
    Что-то пошло не так...
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    mondm
    1437157553
    Кому продал?
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    yaustal039
    1437157802
    Ни че се хоршее состояние ?! , с такими то Долгами ! Спасибо конечно !
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    yaustal039
    1437157958
    Рылами не вышли Для Петровского Парка ! Скатертью дорожка и отпрыска незабутьте прихватить !
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    Змея
    1437159204
    наигрался и бросил , РЕДИСКА !!!
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    Chavez
    1437167380
    А сына куда? За такое надо лишать родительских прав...
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    Супервайзер
    1437167919
    Ротенберги платить не хотят за Динамо. ВТБ им предложил внести свою долю, но они сослались на \"принцип Нипеля\" во всем , что касается денег,- денежные потоки только в одну сторону: от вас к нам, Обратно никак не получится.
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    ULTRASteam
    1437180868
    Уже кто в это д-но только не вкладывал мильены - толку как не было так и нет - прав был Радимов)))
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    ologreds
    1694997597
    numo435915
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