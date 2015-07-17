Палкин: «Мы обязаны проходить «Фенербахче»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки 3-го рануда Лиги Чемпионов. Соперником донецкой команды стал турецкий «Фенербахче».
«Только что закончилась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Нам будет противостоять «Фенербахче». Считаю, что из всех возможных вариантов, этот клуб самый сильный. Но если мы хотим показывать серьезные результаты в ЛЧ, мы обязаны его проходить», – написал Пакин на своей странице в facebook.
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