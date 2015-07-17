Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Палкин: «Мы обязаны проходить «Фенербахче»

    Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки 3-го рануда Лиги Чемпионов. Соперником донецкой команды стал турецкий «Фенербахче».

    «Только что закончилась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Нам будет противостоять «Фенербахче». Считаю, что из всех возможных вариантов, этот клуб самый сильный. Но если мы хотим показывать серьезные результаты в ЛЧ, мы обязаны его проходить», – написал Пакин на своей странице в facebook.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: UA-Футбол

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (42)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1437147812
    Удачи "Шахте"! Но просто с турками не будет
    Ответить
    112910415
    1437149315
    сразу мощная проверочка!
    Ответить
    FootballFun1985
    1437150085
    Шансы у Шахтера вполне неплохие даже с Фенером. Турки хоть и усилились, но состав сыграть явно не успели. К тому же, если хотим успешно выступать в Европе, нужно играть со всеми, в том числе, довольно сильными соперниками.
    Ответить
    Adler angriff
    1437152311
    Надо проходить, на радость Львову.
    Ответить
    Старый Пью
    1437156321
    Удачи Шахтеру! Но будет трудно. Турки сейчас очень серьезные соперники.
    Ответить
    Fair_Soccer
    1437181015
    Ван Перси уже перешел в Фенер? Или я что-то путаю?
    Ответить
    nahan
    1437223138
    Ставлю на Фенер.
    Ответить
    FRZZ
    1437482219
    Противостояние будет, что надо! У Фенербахче состав сильнее, но возможно, что нет сыгранности, игроки новые.
    Ответить
    Gameln
    1437520195
    По силам Шахтеру пройти дальше.
    Ответить
    ologreds
    1694997597
    numo435910
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+