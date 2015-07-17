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    • Маротта:«Желающие приобрести Погба должны вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой»

    Маротта:«Желающие приобрести Погба должны вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой»

    Клубы, заинтересованные в приобретении полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, должны вести переговоры с клубом, а не с агентом футболиста Мино Райолой. Об этом заявил генеральный директор «старой синьоры» Беппе Маротта.
    «Тот, кто хочет приобрести Погба, должен вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой. Мы уже не один месяц ведeм переговоры с «Барселоной» на уровне клубов. Это необходимо, так и должно быть между клубами с такой историей и значением. «Барселона» сделала нам конкретное предложение, но мы отказали», – цитирует Маротту football-italia.net.
    Ранее Райола заявил, что «Барселона» в первую очередь должна вести переговоры с ним, отметив, что у Погба хорошие шансы на переход в стан сине-гранатовых, если президентские выборы в каталонском клубе выиграет Жоан Лапорта.

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    Источник: Football Italia

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    17.07.2015 13:26
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    Комментарии (13)
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    Asbjorn
    1437129337
    Дюже дорого за него просят
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    Vector
    1437130718
    Ещё год с этим Погбой будут мозги канифолить..
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    Arhive
    1437131936
    рАЙОЛУ В ТОПКУ! Погба будет выигрывать титулы с Юве!
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    sir_Alex
    1437132104
    Логично. С Райолой могут договариваться только о размере з/п его подопечного
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    polc85
    1437133220
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Juventus 32
    1437133231
    Беппе прав, но Райола ещё тот гнус и неизвестно какие интриги он плетёт за спиной клуба. Пора образовывать футболистов, а то их агенты наживаются и паразитируют на их талантах. Агентов на помойку.
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    starche
    1437133290
    \"Мыльная опера' с Погба затянулась...........
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    Juventus21
    1437149348
    Уже появилась инфа, что Беппе не давал такого рода интервью.
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    ologreds
    1694997599
    numo435899
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