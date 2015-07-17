Сегодня ЦСКА узнает соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

В сегодняшней жеребьевке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА среди прочих примет участие московский ЦСКА.

С третьего отборочного раунда в турнире стартуют 13 команд. По итогам матчей второго отборочного раунда в ближайшие две недели определятся 17 из 30 участников жеребьевки.





Путь представителей лиг:



Сеяные:

«Шахтер»

«Аякс»

ЦСКА Москва

«Брюгге»

«Монако»

Несеяные:

«Янг Бойз»

«Спарта»

«Фенербахче»

«Панатинаикос»

«Рапид»