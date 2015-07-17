Сегодня ЦСКА узнает соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

В сегодняшней жеребьевке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА среди прочих примет участие московский ЦСКА.
С третьего отборочного раунда в турнире стартуют 13 команд. По итогам матчей второго отборочного раунда в ближайшие две недели определятся 17 из 30 участников жеребьевки.
Путь представителей лиг:
Сеяные:
«Шахтер»
«Аякс»
ЦСКА Москва
«Брюгге»
«Монако»
Несеяные:
«Янг Бойз»
«Спарта»
«Фенербахче»
«Панатинаикос»
«Рапид»
Первые матчи 3-го отборочного раунда состоятся 28/29 июля, ответные – 4/5 августа.
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