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    • Сегодня ЦСКА узнает соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

    Сегодня ЦСКА узнает соперника по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов

    В сегодняшней жеребьевке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА среди прочих примет участие московский ЦСКА.
    С третьего отборочного раунда в турнире стартуют 13 команд. По итогам матчей второго отборочного раунда в ближайшие две недели определятся 17 из 30 участников жеребьевки.

    Путь представителей лиг:
    Сеяные:
    «Шахтер»
    «Аякс»
    ЦСКА Москва
    «Брюгге»
    «Монако»
    Несеяные:
    «Янг Бойз»
    «Спарта»
    «Фенербахче»
    «Панатинаикос»
    «Рапид»

    Первые матчи 3-го отборочного раунда состоятся 28/29 июля, ответные – 4/5 августа.

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    Источник: УЕФА

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    17.07.2015 12:07
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    Комментарии (114)
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    REDAT
    1437132221
    \"Рубин\" сыграет в Лиге Европы со \"Штурмом\", \"Краснодар\" - с \"ЮКИ В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы. Соперником \"Рубина\" стал австрийский \"Штурм\". Первый матч состоится в Граце 30 июля, ответный – 6 августа в Казани. \"Краснодар\" встретится с победителем пары \"Слован\" (Словакия) - \"ЮКИ\" (Ирландия). Первая игра пройдет в Краснодаре, ответная - в гостях.
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    Levadia
    1437132710
    Удачи армейцам со Спартой!Вполне по силам клуб,который должны проходить. Да и кротам удачи!Днепр на днях доказал,что Фенер ещё не сыгран и проблем не должен составить.
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    WhiteLuckyBuster
    1437132781
    удачно то удачно да в итоге даже с такой жеребъёвкой оказываемся сами знаете где
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    Metal Militia
    1437132908
    \"Чикомас\" Сегодня 13:50 ответ пользователю Hexenwind, Сегодня 13:21 1-18 не получит, свой рекорд может улучшить только один, самый смешной в Европе клуб. Поэтому , этот клуб и не играет в еврокубках. Боятся что будет 1-28... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Антирекорд Лиги чемпионов принадлежит загребскому \"Динамо\" - 6 поражений с общим счётом 3:22! А лично тебя я поздравляю с 6-ю поражениями подряд в Лиге чемпионов твоего ЦСКА (в течении двух сезонов) с общим счётом 6:18!! 1:2 + 2:5 + 1:3 + 1:2 + 1:5 + 0:1 = 6:18! Вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО смешно! Клуб с бюджетом в десятки (!) раз бОльшим, чем у \"Спартака\" в 2002-ом, так сильно к нему приблизился!! Почти ТАКАЯ ЖЕ серия! Когда \"Спартак\" тоже стал богатым (с лета 2004-го года), он НИКОГДА так не позорился! Если не ошибаюсь, больше 3-ёх матчей подряд не проигрывал! А в Лиге чемпионов 2010/2011 одержал в групповом турнире целых 3 победы (ЦСКА такое удавалось лишь РАЗ в жизни!): обыграл в гостях чемпиона Франции (что ВПЕРВЫЕ произошло в истории российского и советского футбола!) и выиграл оба матча у чемпиона Словакии \"Жилины\" - 3:0 и 2:1! У той самой \"Жилины\", которая пробилась тогда в групповой турнир Лиги чемпионов в том числе за счёт двух побед над пражской \"Спартой\" (чемпионом Чехии!) - 4:0 по сумме двух матчей!!! То есть, \"Жилина\" была ЕЩЁ сильнее чемпиона Чехии!! А у ЦСКА, например - одно из тех 6-ти поражений было как раз от чемпиона ЧЕХИИ - 1:2 в Пльзени от \"Виктории\"!! Хотя \"Спарта\" нынче даже и не чемпион! Если брать по 2 последних выступления в Лиге чемпионов \"Спартака\" и ЦСКА, то \"Спартак\" выступил явно получше! Тем более, там ещё были две игры с турецким \"ФЕНЕРБАХЧЕ\" - ещё ДО группового турнира! Могу также тебе доказать, что польская \"Легия\" и бронзовый призёр Чемпионата Швейцарии 2012/2013 \"Санкт-Галлен\" - СИЛЬНЕЕ ваших этих македонского \"Вардара\" (с годовым бюджетом всего в 400 тысяч долларов!!! / у \"Санкт-Галлена\" было 7 миллионов!!) и шведского АИКа! Доказать??? Так что, давай смейся ДАЛЬШЕ, а я пока зафиксирую один факт: с 2004-го года (когда большие деньги пришли и в \"СПАРТАК\", в результате чего он смог приобретать игроков гораздо БОЛЕЕ высокого уровня, и тот же Веллитон тому пример) \"Спартак\" ещё так не позорился (чтобы проиграть 6 матчей подряд с общим счётом 6:18!). И ВООБЩЕ \"Спартак\", как ни странно, в Еврокубках выступает НЕ ХУЖЕ Цээска, что наводит на всякие интересные и грустные размышления... Ну вот НАПРИМЕР: в последнем Чемпионате \"Спартак\" пробил всего ДВА пенальти, а Цээска - ДЕВЯТЬ! Или даже 11 (надо проверить). И так каждый раз! Прям из года в год!! \"Спартак\" каждый раз недобирает очков 5-7! А ЦСКА, наоборот, примерно столько же ПЕРЕбирает! А в Лиге чемпионов такого НЕТ, вот и ВСЁ
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    AlexanderP622
    1437133521
    Аякс и Монако хорошие соперники. Брюгге тоже ничего. Остальное полное г..
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    polc85
    1437133546
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Павлюченко 13
    1437134694
    Досталась Спарта, неплохой вариант!
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    Raxazara
    1437143728
    Какая еще Спарта??
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    Raxazara
    1437143783
    С турками головняк будет
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    ologreds
    1694997599
    numo435893
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