«Спорт Экспресс»: Ротенберг покинет «Динамо»

Борис Ротенберг в ближайшее время покинет пост президента «Динамо», а сама должность, скорее всего, будет упразднена.
Вместе с тем Владимир Проничев займет пост председателя совета директоров бело-голубых, который в настоящее время занимает Василий Титов.
Вместе с тем Владимир Проничев займет пост председателя совета директоров бело-голубых, который в настоящее время занимает Василий Титов.
Напомним, что в «Динамо» уже произошли некоторые изменения. На этой неделе клуб покинул главный тренер Станислав Черчесов, а его место занял спортивный директор Андрей Кобелев, пришедший в «Динамо» вместо Гурама Аджоева.
Внеочередное собрание акционеров «Динамо» намечено на 10 сентября, после чего окончательно должна стать известна новая стратегия управления клубом и будут определены держатели пакетов акций бело-голубых.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!