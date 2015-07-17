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    «Спорт Экспресс»: Ротенберг покинет «Динамо»

    Борис Ротенберг в ближайшее время покинет пост президента «Динамо», а сама должность, скорее всего, будет упразднена.

    Вместе с тем Владимир Проничев займет пост председателя совета директоров бело-голубых, который в настоящее время занимает Василий Титов.
    Напомним, что в «Динамо» уже произошли некоторые изменения. На этой неделе клуб покинул главный тренер Станислав Черчесов, а его место занял спортивный директор Андрей Кобелев, пришедший в «Динамо» вместо Гурама Аджоева.
    Внеочередное собрание акционеров «Динамо» намечено на 10 сентября, после чего окончательно должна стать известна новая стратегия управления клубом и будут определены держатели пакетов акций бело-голубых.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 11:51
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    Комментарии (59)
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    sir-5
    1437136957
    Всех Вротенбергов надо гнать.
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    sir_Alex
    1437136972
    Кто будет главным спонсором?
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    Сенситив
    1437137776
    процесс пошёл...))
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    alboro
    1437139273
    Изменения настораживают
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    richi
    1437139715
    Кто же таких людей то убирает?
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    Батигол
    1437141156
    Ничего страшного!!!
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    Piramidon
    1437145733
    Президентом Динамо,назначен Ашот из шашлычной Южного Бутово!
    Ответить
    alboro
    1437151799
    посмотрим
    Ответить
    112910415
    1437154659
    не жалко
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    ologreds
    1694997599
    numo435892
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