Шалимов покинул должность заместителя спортивного директора РФС

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщил, что бывший игрок сборной СССР и России Игорь Шалимов покинул пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза. Шалимов занимал эту должность с апреля 2011 года.
«Да, Шалимов ушел, никакой драмы в этом нет, поработал и ушел, наверняка найдет себе новое место работы», – цитирует Симоняна «Р-Спорт».
Ранее Шалимов был главным тренером женской сборной России, а также возглавлял мужскую команду на Универсиаде в Казани.
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