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    • Шалимов покинул должность заместителя спортивного директора РФС

    Шалимов покинул должность заместителя спортивного директора РФС

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян сообщил, что бывший игрок сборной СССР и России Игорь Шалимов покинул пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза. Шалимов занимал эту должность с апреля 2011 года.
    «Да, Шалимов ушел, никакой драмы в этом нет, поработал и ушел, наверняка найдет себе новое место работы», – цитирует Симоняна «Р-Спорт».
    Ранее Шалимов был главным тренером женской сборной России, а также возглавлял мужскую команду на Универсиаде в Казани.
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 11:29
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    Комментарии (8)
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    нoГГано
    1437122361
    В РФС надо провести сталинскую \"чистку\" как в 30-ых годах,всех бездельников,всех чиновников не приносящих результатов на благо отечественного футбола пинком под зад с конфискацией приоретенного \"непосильным трудом\"
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    cska plus
    1437122418
    не хочет с Мутко иметь никаких дел!
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    sir_Alex
    1437122869
    В свете вполне вероятного прихода питерца Мутко правильно сделал
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    Leha-ha50
    1437125647
    Нечего этому кляузнику в РФС делать!!! Как он вообще туда попал???!!!
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    maroof-k
    1437132528
    вот вот надо обновит всех
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    polc85
    1437133720
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    KLINSI
    1437230318
    Действительно ни какой драмы.
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    ologreds
    1694997599
    numo435887
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