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    • Бартомеу: «Можем отдать Турана в аренду в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов»

    Бартомеу: «Можем отдать Турана в аренду в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов»

    Президент «Барселоны» Хозеп Бартомеу сообщил, что клуб рассматривает возможность отпустить полузащитника Арда Турана в аренду.
    «Мы можем отдать Турана в аренду, такой вариант существует. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принмать Луис Энрике. Если Туран уйдет в аренду, то в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов. Что касается Видаля, он уже решил, что не пойдет в аренду и будет тренироваться с командой», – сказал Бартомеу.
    Напомним, новички «Барселоны» не смогут играть за клуб до января 2016 года из-за запрета на трансферы.
    Ранее Туран заявил, что не хочет уходить в аренду и готов тренироваться с командой до 2016 года.
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    Источник: Skysports

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    17.07.2015 11:26
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    Комментарии (14)
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    jet_set
    1437122241
    А как же слова о привыкании к философии Барсы, к балету, к танцам, к театру?
    Ответить
    sir_Alex
    1437122396
    В \"Эйбар\"!
    Ответить
    Gagarin56
    1437122481
    принмать - думую редакторам стоит научиться печатать, а потом работать устраиваться
    Ответить
    Serjinho
    1437123149
    игра за барсу того стоит
    Ответить
    Leicester City
    1437123785
    в спартак!!
    Ответить
    Dim64f1121
    1437129084
    в силу запрета на выступление даже в товарняках,может и стоит подумать об оренде
    Ответить
    Pleafant
    1437129215
    И Видаль и Туран знали,что идут в команду,где им места нет,однако погнались за длинным евро.Но зачем это сделала Барса? И как же пресловутый фейр плей?
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    polc85
    1437133768
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Igo0rek
    1437140993
    А мнение Турана, который хочет полгода адаптироваться в Барсе, по ходу вообще никто не учитывает)
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    ologreds
    1694997599
    numo435886
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