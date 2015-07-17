«Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

«Сандерленд» усилился экс-защитником сборной Франции по футболу Юнесом Кабулем, с 2010 года выступавшим за лондонский «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте «черных котов».



Защитник подписал с «Сандерлендом» четырехлетний контракт, сумма трансфера оценивается СМИ в 3 миллиона фунтов.



«Это очень опытный игрок, в котором мы нуждались. Он доказал это в матчах за «шпор», Кабуль принесет пользу команде», – сказал главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат.

В прошлом сезоне 29-летний Кабуль провел за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех турнирах. «Сандерленд» в минувшем сезоне занял 16-е место в премьер-лиге.

