«Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

«Сандерленд» усилился экс-защитником сборной Франции по футболу Юнесом Кабулем, с 2010 года выступавшим за лондонский «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте «черных котов».
Защитник подписал с «Сандерлендом» четырехлетний контракт, сумма трансфера оценивается СМИ в 3 миллиона фунтов.
«Это очень опытный игрок, в котором мы нуждались. Он доказал это в матчах за «шпор», Кабуль принесет пользу команде», – сказал главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат.
В прошлом сезоне 29-летний Кабуль провел за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех турнирах. «Сандерленд» в минувшем сезоне занял 16-е место в премьер-лиге.
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