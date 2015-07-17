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    • «Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

    «Сандерленд» объявил о трансфере игрока «Тоттенхэма» Кабуля

    «Сандерленд» усилился экс-защитником сборной Франции по футболу Юнесом Кабулем, с 2010 года выступавшим за лондонский «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте «черных котов».
    Защитник подписал с «Сандерлендом» четырехлетний контракт, сумма трансфера оценивается СМИ в 3 миллиона фунтов.
    «Это очень опытный игрок, в котором мы нуждались. Он доказал это в матчах за «шпор», Кабуль принесет пользу команде», – сказал главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат.
    В прошлом сезоне 29-летний Кабуль провел за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех турнирах. «Сандерленд» в минувшем сезоне занял 16-е место в премьер-лиге.
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    Источник: ФК «Сандерленд»

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    17.07.2015 10:26
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    Комментарии (8)
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    Leicester City
    1437118274
    легенда тотенхэма
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    Sevastopol-www
    1437119409
    Трансформация... Из \"петуха\" в \"кота\")
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    MrVanes-Zenit
    1437120683
    Для котов самое то А Юнес хоть играть будет
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    sparxx
    1437129745
    В новом клубе Юнесу желаю успехов. У нас начинал сильно, потом сдулся. Никогда не забуду 2:3 на "EMPTYrates" и его гол на последних минутах....... Венгер тогда остался без мин. воды, а я без голоса )))
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    Мишель Каппель
    1437130125
    Хороший игрок. Можно было бы и больше выручить за его трансфер в Сандерленд.
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    ст_прапорщик
    1437161495
    Как по мне, то невелика потеря
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    ologreds
    1694997599
    numo435881
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