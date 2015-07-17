ЦСКА ведет переговоры о трансфере Оланаре

Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре близок к переходу в московский ЦСКА.
По информации источника, армейцы уже отправили визу 21-летнему нигерийцу. В ближайшие дни Оланаре должен посетить российское посольство в Китае, чтобы получить разрешение на вылет в Москву.
Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по форварду до 3,5 миллиона евро, однако «Гуанчжоу Фули» ответил отказом, потребовав 5 миллионов.
В 13 матчах нынешнего чемпионата Китая Оланаре забил 6 голов.
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