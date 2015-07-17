Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ЦСКА ведет переговоры о трансфере Оланаре

    Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре близок к переходу в московский ЦСКА.
    По информации источника, армейцы уже отправили визу 21-летнему нигерийцу. В ближайшие дни Оланаре должен посетить российское посольство в Китае, чтобы получить разрешение на вылет в Москву.
    Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил предложение по форварду до 3,5 миллиона евро, однако «Гуанчжоу Фули» ответил отказом, потребовав 5 миллионов.
    В 13 матчах нынешнего чемпионата Китая Оланаре забил 6 голов.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (129)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мужик какой-то
    1437134870
    Продадим его через несколько лет за 15-20 лямов Евро. К тому времени Гранат, Попов и какой-то новый негр из спартака закончат карьеру
    Ответить
    DAD81
    1437135485
    Раз по мячу ногой попадает, значит Спартаку будет отгружать. Сгодится. )))
    Ответить
    REDWHITE_
    1437136779
    вот и белого коня купили!
    Ответить
    slavik166
    1437138298
    Сбор сосенок продолжается.
    Ответить
    Real Madrid 25
    1437138329
    аа
    Ответить
    Поц
    1437144153
    И нафига эта эбола в конюшне?
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437144387
    Похоже ещё одна утятница появилась на пару к Зотову.
    Ответить
    Красно Синий воин
    1437159024
    Даешь Оланаре к началу Л/Ч!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437194161
    Принят был в посольстве...
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435880
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+