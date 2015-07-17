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    • Мутко готов совмещать посты министра спорта и президента РФС до 2018 года

    Мутко готов совмещать посты министра спорта и президента РФС до 2018 года

    Министр спорта России Виталий Мутко, недавно выдвинувший свою кандидатуру на пост президента РФС, заявил, что готов работать одновременно на двух должностях до 2018 года. Пост президента РФС освободился после того, как Николай Толстых 31 мая был досрочно снят с должности решением конференции организации. Мутко уже возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009 года.
    «С поста министра уйду тогда, когда смогу прийти к президенту страны и сказать, какие вещи сделал, какая построена система. Показать, что в этом виде спорта у нас вот столько школ в стольких-то регионах и вот так эта система работает. До 2018 года буду совмещать посты президента РФС и министра спорта, вы меня никуда не выгоните, если это не сделают президент или правительство», – приводит слова Мутко «Советский спорт».
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    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2015 10:07
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    Комментарии (51)
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    Pleafant
    1437130740
    Если бы ему разрешили,он бы с удовольствием взял бы на грудь ещё пару министерств,поскольку обладает электромотором в одном месте.
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    AmigoAlejandro
    1437133476
    Может, не надо ему к футболу-то... А то я как учитель английского языка каждый раз содрогаюсь, вспоминая его речь на презентации заявки России на ЧМ-2018 со своим \"фром май харт\"! Лучше бы он воспользовался своим положением министра спорта да и посадил на это место толкового человека. (Правда, не уверен, что такие вообще есть. РФС с недавних пор только как кормушку и можно воспринимать) Но его \"и никто меня не выгонит\" звучит так же, как аршавинское \"Это ваши проблемы\" образца 2012 года: уж больно надменно звучит!
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    Krasnodar 123
    1437137761
    МУДКО НА ВСЕ СТУЛЬЯ ШАПКИ РАЗЛОЖИЛ ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРЕТСЯ?
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    Сенситив
    1437141195
    чудак принял круговую оборону от народа...))
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437145277
    Думаю бог не позволит допустить этого головастика к развалу РФС. Ведь смогли же в хоккее уберечься от этого Мудка и у них всё путём и полные стадионы и бесплатные трансляции.
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    Lucius Vorenus
    1437162005
    правильно
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    Miha
    1437164128
    Фраза \"Вы меня ни куда не выгоните...\" очередное доказательство в какой стране мы с вами живем. Накой вообще тогда мы называем себя демократическим государством и Накой вообще кто то ходит на футбол??
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    Sevastopol-www
    1437194038
    На двух стульях сидеть будет...
    Ответить
    KLINSI
    1437219753
    Тогда уж и сборную пусть тренирует).
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435879
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