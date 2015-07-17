Скончался экс-футболист сборной Уругвая Гиджа, забивший решающий гол в финале ЧМ-1950

Бывший футболист сборных Уругвая и Италии Альсидес Эдгардо Гиджа, забивший за уругвайскую команду решающий гол в знаменитом финале чемпионата мира 1950 года, скончался в возрасте 88 лет.



По данным местных СМИ, причиной смерти Гиджи стал сердечный приступ.



Гиджа стал автором второго гола в ворота сборной Бразилии в финале мундиаля-1950, который прошел на легендарной «Маракане» ровно 65 лет назад и завершился победой уругвайцев со счетом 2:1. Гиджа отправил мяч в ворота бразильцев на 79-й минуте в матче, который стал одним из главных разочарований в истории бразильского футбола.

