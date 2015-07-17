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    • Скончался экс-футболист сборной Уругвая Гиджа, забивший решающий гол в финале ЧМ-1950

    Скончался экс-футболист сборной Уругвая Гиджа, забивший решающий гол в финале ЧМ-1950

    Бывший футболист сборных Уругвая и Италии Альсидес Эдгардо Гиджа, забивший за уругвайскую команду решающий гол в знаменитом финале чемпионата мира 1950 года, скончался в возрасте 88 лет.
    По данным местных СМИ, причиной смерти Гиджи стал сердечный приступ.
    Гиджа стал автором второго гола в ворота сборной Бразилии в финале мундиаля-1950, который прошел на легендарной «Маракане» ровно 65 лет назад и завершился победой уругвайцев со счетом 2:1. Гиджа отправил мяч в ворота бразильцев на 79-й минуте в матче, который стал одним из главных разочарований в истории бразильского футбола.
    Гиджа, выступавший за уругвайские клубы «Пеньяроль» и «Данубио», в Европе защищал цвета «Ромы» и «Милана».
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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 10:04
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    Комментарии (32)
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    piercman
    1437122831
    никто его не знает — но слёзы льют! зы: лучше бы комменты отлючили.
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    Ден61
    1437123030
    Жаль.
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    stromshik
    1437125477
    А еще совсем недавно участвовал в жеребьевке ЧМ-2014.
    Ответить
    Российский болельщеК
    1437125492
    Молодец, много прожил. а кто-то в 50 умирает.
    Ответить
    AlexanderP622
    1437130539
    Светлая память Альсидес Гиджа.
    Ответить
    AlexanderP622
    1437130586
    Светлая память Альсидес Гиджа.
    Ответить
    FuRKaSH
    1437134521
    жаль
    Ответить
    УКРАИНСКИЙ ПАТРИОТ
    1437138412
    RIP
    Ответить
    sir_Alex
    1437138532
    R.I.P
    Ответить
    ologreds
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    numo435878
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