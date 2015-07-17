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    Шубин: «Карпина считаю одним из разрушителей «Спартака»

    Бывший руководитель школы «Спартака» Петр Шубин вспомнил, как покидал любимый клуб по решению Валерия Карпина, который в 2008 году занимал пост генерального директора красно-белых:
    «Я был старшим тренером и директором. Пришел Карпин. Мы не были знакомы. Вызвал через неделю: «Петр Евгеньевич, претензий нет, но хочу на эту должность своего человека». Я встал, пожал руку и откланялся. Другую должность не предложил. Самое обидное, убрал из школы классных тренеров: Леонова, Буренкова, Королева…
    Почему так случилось – хоть убейте, не пойму! Карпина считаю одним из разрушителей «Спартака». Как тренер – вы меня извините. Бла-бла-бла, и все. Угробил кучу денег. Сколько нелепых замен, всяких высказываний… Видел, как тасуется состав. Я четыре года отработал с Бесковым, поэтому для меня такое дико. А что Карпин делал с молодежью? Как поступал с Дзюбой? А играл черт-те кто», – цитирует Шубина «Спорт-экспресс».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 09:58
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    Комментарии (108)
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    Блуждающий
    1437134364
    Если уж перепечатываете статью, то перепечатывайте целиком, а не 1/20-ю часть
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    Evgen44
    1437134370
    Спартак начал гробить червяк еще.А Шубин,обычный обиженный,не пришедшийся ко двору человек.Не могу сказать,какой он специалист,но вот подобные выкрики начинаются лишь тогда,когда объект ненависти отходит от дел.Как поступал с Дзюбой?А как поступает сейчас господин Шубин?Так же,как поступил Дзюба,после ухода Карпина.
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    vka1970
    1437135221
    Не совсем умное интервью. Спартак и до Карпина гробили кому не лень.Вообще всё началось с резкой смены курса в команде когда ушли Романцева.После этого всё и началось.Каждый пытался на клубе заработать, а не наоборот.Отсюда и результаты.
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    RIR68
    1437135642
    а я верю Шубину!
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    Cool-Kurt Angle
    1437139790
    больше эмоций и личная неприязнь
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    нечитайло
    1437141979
    у каждого свое
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    cska1948
    1437144051
    Как Карпин убирал Шубина не знаю, а вот как Карпин убирал Эмери знают все!
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    cvanza
    1437147586
    Нашли крайнего
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    KLINSI
    1437218951
    Да), Дзюба это аргумент).
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    ologreds
    1694997599
    numo435877
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