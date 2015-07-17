Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Онлайн-сервис Uber подарит 100 футболок «Челси»

    Сегодня, 17 июля, онлайн-сервис по заказу автомобилей Uber подарит своим пользователям в Москве 100 футболок лондонского «Челси», в которых команда будет выступать в сезоне 2015/2016.
    Презентация новой формы «Челси» прошла 16 июля. Официально в продажу футболки лондонцев поступят только в среду, 22 июля. У пользователей Uber в Москве есть шанс получить новую футболку абсолютно бесплатно уже в эту пятницу, 17 июля, с 12 дня до 8 вечера.
    Москва станет одним из 8 городов, жители которых получат возможность стать обладателем новых футболок. Акция пройдет также в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Кейптауне, Мумбаи, Шанхае и Токио.
    Для того, чтобы получить футболку «Челси», необходимо открыть приложение Uber, ввести специальный промокод CHELSEAFCMSK, выбрать опцию CHELSEA и заказать автомобиль на нужный адрес. Машина с футболкой приедет в считанные минуты. Подробности по ссылке.
    Uber – универсальное мобильное приложение для заказа автомобиля с водителем по всему миру. На сегодняшний день Uber работает в более 300 городах и 58 странах мира.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2015 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mphuZ
    1437119933
    Нафига такие новости ? Не захломляйте этим мусором сайт!
    Ответить
    311
    1437121072
    Надо попробовать!)
    Ответить
    mntr13
    1437121136
    важная новость
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1437125715
    Не нужно, спасибо. - Атрибутика \"Зенита\" это и патриотичнее, и родному клубу помощь. И на взгляд гораздо симпатичнее, считай весь город носит. Даже пожилых людей приходилось встречать в наших шарфиках, не говоря о детках малых. А в футболке \"Челси\" будешь как-то странно себя чувствовать. Где тот Челси -- а где Россия.
    Ответить
    Levadia
    1437126571
    А при чём тут Л.А.? Им же там штраф впаяли и лицензию приостановили на месяц!А могут и вообще отозвать.
    Ответить
    alboro
    1437126639
    современно
    Ответить
    Мишель Каппель
    1437129694
    Прекрасная акция!
    Ответить
    Gagarin56
    1437133123
    я один это воспринял как рекламу??? на соккере такого не было, чтоб в новостях пропихивать
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437135853
    В Сибирь привезут футболку?
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435872
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+