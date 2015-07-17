Онлайн-сервис Uber подарит 100 футболок «Челси»

Сегодня, 17 июля, онлайн-сервис по заказу автомобилей Uber подарит своим пользователям в Москве 100 футболок лондонского «Челси», в которых команда будет выступать в сезоне 2015/2016.
Презентация новой формы «Челси» прошла 16 июля. Официально в продажу футболки лондонцев поступят только в среду, 22 июля. У пользователей Uber в Москве есть шанс получить новую футболку абсолютно бесплатно уже в эту пятницу, 17 июля, с 12 дня до 8 вечера.
Москва станет одним из 8 городов, жители которых получат возможность стать обладателем новых футболок. Акция пройдет также в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Кейптауне, Мумбаи, Шанхае и Токио.
Для того, чтобы получить футболку «Челси», необходимо открыть приложение Uber, ввести специальный промокод CHELSEAFCMSK, выбрать опцию CHELSEA и заказать автомобиль на нужный адрес. Машина с футболкой приедет в считанные минуты. Подробности по ссылке.
Uber – универсальное мобильное приложение для заказа автомобиля с водителем по всему миру. На сегодняшний день Uber работает в более 300 городах и 58 странах мира.