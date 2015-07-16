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    • Вальбуэна: «Останусь в «Динамо», если буду обсуждать вопрос усиления состава»

    Вальбуэна: «Останусь в «Динамо», если буду обсуждать вопрос усиления состава»

    Футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна поведал о своем отношении к отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера команды, а также поделился условием, при котором он останется в стане бело-голубых.

    «Увольнение прежнего тренера стало для нас сюрпризом. Но на решение руководства мы влиять не можем. У нас есть стремление выдать суперчемпионат. Сейчас сконцентрированы на воскресной игре с «Зенитом». Хочу сказать, что нам еще в прошлом году обещали усиление команды, но по-прежнему новичков нет. Я встречусь с руководством и обсужу этот вопрос. И останусь в «Динамо» только при наличии этого условия. Виталий Дьяков и Янн М'Вила долго с нами работали и должны были подписать контракты, но таких сложных переходов я не видел даже в «Марселе», – сказал француз.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 19:27
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    Комментарии (211)
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    banksy_
    1437127324
    Динамо? Суперсезон? Кто в это поверит?
    Ответить
    Joze-Mario-MourinhoUEFA-F
    1437128936
    вообще оборзел !!!
    Ответить
    Joze-Mario-MourinhoUEFA-F
    1437129055
    теперь он будет всем заправлять
    Ответить
    ermak6448
    1437129093
    Посмотрим слова и Дело...
    Ответить
    Chilahim
    1437129153
    Блин, я прусь с этих игроков... Один шел получать бабки от ВТБ-шников и Роттенбергов, короче от тех кто поднялся на кумовстве и блате, а потом возмущается мол как это так в команде кумовство и блат. Другой шел в команду, где через год массовые закупки/раздачи игроков, ежегодные смены тренеров и провалы в чемпионате, а теперь говорит хочу усиления, хочу бла-бла-бла... Вы, ребяты, или идите за большими зарплатами и молчите в тряпочку, или идите в клубы, где руководство, не только свое бабло моет, но ещё и за результат радеют.
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    А Пар
    1437132251
    А зачем Динамо пригласило Кобелева? У вас же есть Вальбуэна, который любого тренера на общественных началах научит, как команду тренировать
    Ответить
    Krutoy
    1437134250
    Вальбуэна: \"Останусь в \"Динамо\", если буду обсуждать вопрос усиления состава\" Источник: http://soccer.ru/news/435863.shtml ===================== Даааа..., похоже, в Динамо, совсем дисциплина упала, если игроки ставят какие-то условия! Удел игрока, если за тебя заплатили нехилые бабки, ИГРАТЬ, ИГРАТЬ и ИГРАТЬ..., или молча сидеть на лавке! А он, виш ли, хочу обсуждать учсиление состава...:))) Эх, как же опустили низко наш футбол! :(((
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    rector
    1437139445
    Паренек жилы не рвет. Пообвыкся в России.
    Ответить
    zuker
    1437143043
    Кобелев бы смог остудить лягушатника...только сам вероятно ещё новичок в этой команде.
    Ответить
    ologreds
    1694997601
    numo435863
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    Россия
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