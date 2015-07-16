Вальбуэна: «Останусь в «Динамо», если буду обсуждать вопрос усиления состава»

Футболист московского «Динамо» Матье Вальбуэна поведал о своем отношении к отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера команды, а также поделился условием, при котором он останется в стане бело-голубых.



«Увольнение прежнего тренера стало для нас сюрпризом. Но на решение руководства мы влиять не можем. У нас есть стремление выдать суперчемпионат. Сейчас сконцентрированы на воскресной игре с «Зенитом». Хочу сказать, что нам еще в прошлом году обещали усиление команды, но по-прежнему новичков нет. Я встречусь с руководством и обсужу этот вопрос. И останусь в «Динамо» только при наличии этого условия. Виталий Дьяков и Янн М'Вила долго с нами работали и должны были подписать контракты, но таких сложных переходов я не видел даже в «Марселе», – сказал француз.



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