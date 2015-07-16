«Динамо» презентовало игровую форму на сезон

Московское «Динамо» силами троих своих футболистов сегодня представило игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2015/2016. Честь показать обмундирование выпала Роману Зобнину, Матье Вальбуэна и Александру Кокорину.



Впервые в представленной форме бело-голубые сыграют в ближайшую субботу против «Зенита».







Фото: «Чемпионат.ком».



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