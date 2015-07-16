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    «Динамо» презентовало игровую форму на сезон

    Московское «Динамо» силами троих своих футболистов сегодня представило игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне 2015/2016. Честь показать обмундирование выпала Роману Зобнину, Матье Вальбуэна и Александру Кокорину.

    Впервые в представленной форме бело-голубые сыграют в ближайшую субботу против «Зенита».



    Фото: «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 19:04
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    Комментарии (117)
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    ДСА
    1437112960
    Главное не обертка, главное что внутри.
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    Барабуля
    1437113295
    А стоит то вообще играть?
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    Zenit-84
    1437113668
    А что изменилось?
    Ответить
    alboro
    1437114874
    ок
    Ответить
    starche
    1437115047
    Форма играть не будет, можно и в кальсонах показывать классную игру!
    Ответить
    berda2003
    1437116411
    а почему чёрные трусы?...
    Ответить
    alboro
    1437117723
    Обічная
    Ответить
    denmig
    1437119810
    да они как то стали голубо-белыми а не наоборот! дали бы им уже форму как у ..ентов - и с погонами!
    Ответить
    тащ Сухов
    1437152953
    Надеюсь спустя 40 лет эта форма чемпионская станет... кстати заметили ,что Кокорин больше не насебя,а на Погребняка похож.
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    ologreds
    1694997601
    numo435861
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