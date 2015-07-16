Мутко: «Пацаны вышли в Европу, а их послали далеко»

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о работе экс-председателя наблюдательного совета «Динамо» Сергее Степашине.





«Все специалисты, а никакой ответственности. Пусть про «Динамо» объяснят. Пацаны вкалывали, вышли в Европу, а их послали далеко. Пусть он расскажет, что они сделали, он же занимал там должность. Чего учить?

Я это знаю все: сидишь одним местом в клубе, тебе эта сборная по барабану. Я все это перешел. Тут другая ответственность. Нужна золотая середина. Нам нужна сборная. Давайте поработаем три года в интересах страны, даже в ущемление интересов клубов. Минниханову позвонил: у вас пятерка в УНИКСе вся из иностранцев, в чем смысл?

Мы защищаем свою страну. Не будет шанса иначе. Могилевец прошлифовал банку в «Зените», вылетел с такими глазищами на «Севилью», получил травму, сейчас где он? В «Ростове». А был в «Рубине», который борется за еврокубки, выходил – красава просто.