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    Мутко: «Пацаны вышли в Европу, а их послали далеко»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о работе экс-председателя наблюдательного совета «Динамо» Сергее Степашине.

    «Все специалисты, а никакой ответственности. Пусть про «Динамо» объяснят. Пацаны вкалывали, вышли в Европу, а их послали далеко. Пусть он расскажет, что они сделали, он же занимал там должность. Чего учить?
    Я это знаю все: сидишь одним местом в клубе, тебе эта сборная по барабану. Я все это перешел. Тут другая ответственность. Нужна золотая середина. Нам нужна сборная. Давайте поработаем три года в интересах страны, даже в ущемление интересов клубов. Минниханову позвонил: у вас пятерка в УНИКСе вся из иностранцев, в чем смысл?
    Мы защищаем свою страну. Не будет шанса иначе. Могилевец прошлифовал банку в «Зените», вылетел с такими глазищами на «Севилью», получил травму, сейчас где он? В «Ростове». А был в «Рубине», который борется за еврокубки, выходил – красава просто.
    Хоккей более-менее отрегулировали в плане лимита, а с баскетболом будем говорить», – сказал Мутко.

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    Источник: Sports.ru

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    16.07.2015 17:50
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    Комментарии (157)
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    Викос
    1437113062
    гопник
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    Мигалков
    1437113206
    Один голый популизм.
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    drug01
    1437113292
    Говорит иногда правильно а свои ошибки не признает!
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    starche
    1437115316
    Сбивчиво, но в целом правильно. В баскетболе у нас одни иностранцы и иностранки! И где теперь наши сборные!?
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    удав
    1437115460
    такое чувство что мутко всегда спит, потом его резко будят и он начинает с перепугу все подряд молоть языком=)
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    kkomov
    1437117221
    тебя бы послать далеко!
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    Voronzov
    1437117985
    Надо ставить значок +18 перед интервью этого \"министра\"
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    NikoloZ_and_Arsenal
    1437118201
    Если в Хоккее это помогло то не значит что подойдет футболу!
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    Коняра85
    1437125050
    не трогай баскетбол, па*дла
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    ologreds
    1694997601
    numo435855
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