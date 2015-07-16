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  • Блаттер и Платини посетят процедуру жеребьевки квалификации ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Блаттер и Платини посетят процедуру жеребьевки квалификации ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

16 июля 2015, 17:01
29

Президенты ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини приедут на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018, которая состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.
"Блаттер будет на жеребьевке в Санкт-Петербурге, вчера у нас была продолжительная беседа. Он приезжает, просил подготовить программу, попросил организовать встречу с президентом Путиным. Приедет и Платини, который проведет заседание оргкомитета. Он попросил посещение стадиона в Питере", – сказал Мутко.

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Источник: Sports.ru
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (29)
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Петр 1
1437055844
а че обамку не прихватили с собой? вот кто злится сейчас на всех, кинули копченого.
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Медет
1437056138
А потом Блаттер останется жить в Ростове)
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tiss
1437056233
А каклы орут про изоляцию....
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er2r-7045
1437056490
А тем временем Россия обыграла Бразилию в 1/4 ч.м. по пляжному футболу!
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ФК Зенит всея Руси
1437059446
И что cyкaбля характерно, Блаттер в Россию не боится приехать: понимает, что мы пиндосам не выдаём, -- а вот по cpaнной Европе и фашистской Америке уже не поездишь, прятаться приходится от тоталитарной пиндосской уpoдoдемократии.
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mat73
1437059551
А с Путиным почему? Наверное хочет соседом к Депардье попроситься)))
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Zidan05
1437059588
Приедут два опекуна Меськи, чтобы заранее соглосовать будущего Чемпиона мира и лучщего игрока турнира, ведь ЧМ-18 последний шанс для иждивенца!
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Хосеп Гварделидзе
1437064170
Блаттер: \"Лет ми спик фром май харт, схорониться мне надо!\"
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sir_Alex
1437064627
Сразу два коррупционера пожалуют!
Ответить
3емлянин
1437064709
ждём :~))
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