Блаттер и Платини посетят процедуру жеребьевки квалификации ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Президенты ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини приедут на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018, которая состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Блаттер будет на жеребьевке в Санкт-Петербурге, вчера у нас была продолжительная беседа. Он приезжает, просил подготовить программу, попросил организовать встречу с президентом Путиным. Приедет и Платини, который проведет заседание оргкомитета. Он попросил посещение стадиона в Питере", – сказал Мутко.