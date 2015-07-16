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    • Мутко: «Сборная России будет введена в одну из групп квалификации ЧМ-2018 вне конкурса»

    Мутко: «Сборная России будет введена в одну из групп квалификации ЧМ-2018 вне конкурса»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России примет участие в отборочном турнире ЧМ-2018 вне конкурса.

    «Сборная России будет введена в одну из отборочных групп в квалификации ЧМ-2018, как Франция в отборе на Евро.Результаты засчитываться не будут, получатся такие товарищеские матчи.Также будут 5-6 матчей свободного выбора, рассчитываю, что там будут соперники из топ-10 рейтинга», – сказал Мутко .
    Жеребьевка квалификации ЧМ-2018 состоится 25 июля в Сакт-Петербурге.

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    Источник: Sports.ru

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    16.07.2015 15:43
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    Комментарии (47)
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    lobsterdam
    1437064738
    это еще что за приколы?
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    bertoshas
    1437066060
    Интересно!
    Ответить
    sir_Alex
    1437066810
    Достижение Мутко
    Ответить
    makerdream
    1437071243
    чем бы не тешились... получите полную авоську)))
    Ответить
    ЮЗИК
    1437071754
    Бредятина
    Ответить
    нечитайло
    1437072701
    очень интересно
    Ответить
    Zivs
    1437075395
    слабо. Договаривайся сразу о финале. Средств не жалей.
    Ответить
    Evgenii333
    1437079910
    bynthtcyj
    Ответить
    starche
    1437115102
    Однако, повезло несказанно.
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    ologreds
    1694997601
    numo435846
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